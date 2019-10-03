MLB／張育成期待亞錦賽 暌違4年再和林子偉同場

2019-10-03 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



張育成很開心再披中華隊球衣，迎接亞洲錦標賽。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

旅美好手張育成結束生涯第一個大聯盟球季，昨天搭機返台休假，除了自主訓練、全力備戰新球季，也要再披中華隊球衣，投入10月14日開打的亞洲棒球錦標賽，他說：「2015年亞錦賽就和林子偉並肩作戰，同場守三壘、游擊，很開心還能一起打球。」

4年前同樣在台中進行的亞錦賽，林子偉是紅襪2A球員，張育成效力印地安人1A，今年都帶著大聯盟資歷再披國家隊戰袍。

張育成6月29日首次登上大聯盟，他表示，球技一定會成長，但成長最多之處是心理素質，未來仍需改進之處仍是這點，自認球技和其他選手差不多，但心理層面和一些大聯盟選手有差。

大聯盟初體驗，張育成認為對國民隊印象最深，他說：「他們得分時，球迷都會一致歡呼，很酷。」

張育成想改善揮棒軌跡 亞錦賽盼與哥哥為國爭光

【中央社／台北3日電】

印地安人隊旅美選手張育成今天召開返台記者會提到，明年最大目標是身體健康，也會改進揮棒軌跡；他將與哥哥張進德、紅襪隊林子偉一起打亞錦賽，並說會拿出實力為國爭光。

張育成今年首度升上大聯盟，在大聯盟出賽28場，敲出13支安打，包含1發全壘打。張育成本來春訓時被分配在大聯盟，還被美國媒體點名有機會升上大聯盟，但當時傷到手指，導致延遲了半個球季，才等到機會。

張育成回憶，「春訓時有一場比賽第1個打席就不舒服，再打2個打席後更不舒服，隔天起床手就很腫」，並說當時很沮喪，有這麼好的機會卻受傷，但還是要努力接受事實，趕快復原、回到場上。

對於明年球季目標，張育成指出，球季結束最後一天離開時，都會和總教練、球團經理聊天，「他們跟我說，明年有很好的機會，雖然壓力很大，可是要把腳踩穩，希望『機會』這2個字不要當壓力去想，也希望我身體健康」。

張育成指出，打擊部分還有要改進的地方，希望揮棒軌跡能再小一點，他說：「因為我今年還是會倒棒、身體開掉，希望身體轉向能更穩定。」因此張育成明年1月初會去參加印地安人的打擊訓練營，配合數據調整打擊動作。

張育成球季結束後也沒有閒著，將代表中華隊參加14日開打的亞洲棒球錦標賽，正式名單預計今天出爐，並於7日報到，與紅襪隊林子偉和哥哥張進德同隊。

張育成說：「我和哥哥沒有一起穿過中華隊的衣服，會一起為國家並肩作戰，拿出實力為國爭光。」