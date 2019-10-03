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MLB／4轟搞定外卡賽勝利 光芒淘汰運動家

2019-10-03 11:29聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

兩支小資球隊「魔球」對決，光芒以4轟淘汰運動家。 美聯社
兩支小資球隊「魔球」對決，光芒以4轟淘汰運動家。 美聯社
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開賽只用了五顆球，光芒就將壓力丟給對手運動家，開路先鋒狄亞茲（Yandy Diaz）第一打席就開轟、單場雙響砲，引領光芒罕見的煙火秀，全場四轟以5：1擊敗運動家，收下美聯外卡驟死賽勝利，繼2013年後再度進軍分區系列賽，對決太空人。

開路先鋒狄亞茲第一打席就開轟、單場雙響砲，引領光芒罕見的煙火秀，全場四轟以5：1...
開路先鋒狄亞茲第一打席就開轟、單場雙響砲，引領光芒罕見的煙火秀，全場四轟以5：1擊敗運動家，收下美聯外卡驟死賽勝利。 美聯社
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一戰定生死的外卡驟死賽，美聯由兩支小資球隊遭逢，光芒首棒狄亞茲貢獻意料之外的長程火力，首局首打席全壘打幫助球隊先馳得點，第三局的另一發陽春砲則將運動家先發投手米納亞（Sean Manaea）打退，僅撐2局，帶著0：4落後退場。

狄亞茲在沒有退路的比賽展現強心臟，大聯盟官網記者也揭露一段有趣的訪問，狄亞茲在賽前被告知這場在運動家主場開打的比賽，預計湧進滿場球迷，來自古巴的他霸氣回答：「當我在古巴打球時，那裡的球迷會帶槍進場。」宣示沒在怕的決心。

運動家早早就陷入落後，全隊氣氛低迷。 美聯社
運動家早早就陷入落後，全隊氣氛低迷。 美聯社
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光芒的5分都靠全壘打拿下，狄亞茲的兩發陽春砲，讓他成為隊史第五位在季後賽演出單場雙響砲的球員，在勝方晉級、輸方淘汰的比賽中則是第一人；除此之外，賈西亞（Avisaíl García）在第二局敲兩分砲，范姆（Tommy Pham）在第五局敲陽春彈，團隊四轟追平隊史在季後賽單場最多轟紀錄，原紀錄為2008年美聯冠軍賽第三戰所締造。

光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）先發五局，被敲五安打，僅在第三局丟掉1分非責失分，他在季前與光芒簽下兩年3000萬美元合約，年薪1500萬美元已是陣中薪水一哥，今天的稱職演出讓當地媒體大讚這筆合約簽的值得。

挺過一戰定生死的外卡賽後，光芒前進分區系列賽對決美聯戰績第一的太空人，五戰三勝的系列賽將於周六開打，太空人已確定首戰推出韋蘭德（Justin Verlander）先發。

光芒運動家
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