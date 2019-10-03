MLB／反正不說也知道 太空人亮牌前三戰先發

2019-10-03 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



不等對手出爐，太空人今天直接亮牌，總教練辛區（AJ Hinch）的理由是「反正大家都猜得到」，韋蘭德（Justin Verlander）將扛首戰先發，次戰交給柯爾（Gerrit Cole），第三戰為葛蘭基（Zack Greinke），超強投手陣線排出，美國媒體笑稱：「嗅到橫掃的味道了嗎？」

太空人坐擁美聯戰績第一，將在分區系列賽迎戰兩支外卡球隊運動家與光芒之間的勝方，今天在團隊練球結束後，外卡殊死戰尚未開打，但辛區已決定先發輪值。

「這不是什麼大新聞，我確定你們都猜得到。」太空人的前兩戰先發韋蘭德與柯爾，極有可能正是今年的美聯塞揚票選前二，加上2009年美聯塞揚葛蘭基，先發輪值陣勢驚人；辛區表示，「但我還沒確定第四戰先發，所有球員到時都會準備好上場。」

韋蘭德本季飆出21勝5敗、防禦率2.58，為大聯盟勝投王，柯爾則為20勝5敗、防禦率2.50，為美聯防禦率榜首，兩人也是本季大聯盟僅有的兩名「300K俱樂部」成員。相較之下稍微不穩的葛蘭基，也有18勝5敗、防禦率2.93的履歷。

辛區也宣布，因背部痠痛缺席最後一周賽程的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），預計將在系列賽首戰就能披掛上陣，「他看起來很好，移動也和往常一樣。」