MLB／不是克蕭也不是柳胖 道奇首戰推布勒先發

2019-10-03 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



不是長年王牌克蕭（Clayton Kershaw），也不是今年的大聯盟防禦率王柳賢振，道奇今天宣布將分區系列賽首戰先發交到25歲布勒（Walker Buehler）手中，他將在明天與國民柯賓（Patrick Corbin）同場對壘。

道奇昨天先一步宣布，若有第四戰，將交給老將希爾（Rich Hill），第一到第三戰先發保密，今天終於底定，由布勒以25歲又67天，成為道奇近34年來最年輕的季後系列賽首戰先發。克蕭連續兩年未獲首戰先發任務，這回他將在第二戰登板，第三戰為柳賢振，若系列賽進入決一死戰的第五戰，則預計由克蕭把關。

布勒本季繳出14勝4敗、防禦率3.26佳績，本季對戰國民兩次，結局大不同，5月的交手投出7局無失分，7月的對戰則在5.1局丟掉7分（責失4分）。

國民在昨天外卡殊死賽上演逆轉勝，以4：3擊敗釀酒人，現在氣勢正強，總經理瑞佐（Mike Rizzo）說：「如果我是道奇，我現在最不想遇到的球隊就是國民。」

昨天在一戰定生死的比賽將薛則（Max Scherzer）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）推上火線後，國民在分區系列賽打頭陣的人選不作第二人想，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後直接宣布，「我能告訴你們，柯賓將會在首戰先發。」這將是他的季後賽處女秀。

柯賓去年季後投身自由市場，一度盛傳與家鄉球隊洋基情投意合，但最終他選擇開出更大合約的國民；昨天賽後與隊友一起慶祝晉級，他面對訪問時回答，「我認為自己做了正確的選擇，每一件事正如我預期，國民是迫切想要贏球的球隊，陣中也擁有正確的球員。」