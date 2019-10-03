勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

勇士隊從六月開始取得國聯東區龍頭地位後，就沒有讓人超車過。反觀紅雀則是戰到賽季最後一天，才確定拿下國聯中區冠軍。在拉斯維加斯的賭盤中，看好勇士隊能夠在國聯分區系列戰中過關，但詭異的是，最後的奪冠率，反而是紅雀以5%領先勇士的3%，更說明了這系列戰的難以預測。

先發輪值

在明星賽之後，紅雀隊的戰績（47勝27敗）比勇士隊還好（43勝28敗），靠的就是他們突然進步的先發投手群。在交易大限之後，他們六戰輸了五場，在中區排名從第一掉到第三，眼看和季後賽漸行漸遠，卻在接下來44場比賽中贏了32場，這段期間先發輪值的2.69自責分率雄視大聯盟，領軍的當然是弗列爾提，他在下半季的自責分率是令人咋舌的0.91，全聯盟第一，還拿到九月份最佳投手獎。雖然紅雀被迫得在賽季最後一戰啟用他，但是感謝賽程安排，弗列爾提還能在五戰三勝系列戰中投第二和第五場。精神領袖韋恩萊特雖然今年自責分率高達4.19，但九月回穩，六場先發中取得五勝，自責分率只有2.95。25歲的菜鳥哈德森雖然三振率偏低（7.03K/9），但他製造滾地球的能力卻無人能及，高達56.9%，讓紅雀隊堅強的內野防守幫他拿到16勝。

勇士的九十年代王朝建立在他們的先發輪值，新一代勇士雖然沒有那麼厲害的三巨投，但新人王候選人索羅卡絕對是未來的賽揚級投手，在今年投超過150局的國聯投手中，他的對手長打率僅次於迪葛隆和葛雷，攻擊指數排第四。不過勇士隊把他排在第三戰才出賽，是因為索羅卡的客場自責分率遠優於主場（1.55對4.14），前兩戰的工作預計分別由凱科和佛提奈維奇來接，這反而成為不確定因素。凱科自六月底加入勇士後，19場先發有11次優質，但也有三次丟五分以上，球季最後吞下三連敗，16局掉了12分。佛提奈維奇今年的勝場數是四年最少，球速和K/9值也都是期間最低，雖然九月份反彈的不錯，但最後一場的調整戰，卻被大都會在四局內就打了兩轟，終止了九月的五連勝。一個球探總結兩隊的先發投手比較：「如果佛提奈維奇能打出好球，勇士就有機會。但我實在不放心勇士隊的牛棚後段。」

紅雀和勇士在季後賽首戰都沒有派出最多勝的王牌或是近況最好的先發投手，而是分別派出控球大師米克拉斯(左)與伸卡大師凱科(右)先來對決！ 2019 Topps Bunt球員卡 分享 facebook

牛棚

回答這位球探的問題，勇士的牛棚在731前殘破不堪，整體WAR值為墊底的-0.5，比自責分率最高的國民牛棚還慘。但在交易大限前挖來的三人：馬丁、格林和米蘭肯成為定海神針，尤其是九月份這三人定位確立後，合計的自責分率僅僅1.80。格林從老虎終結者變成勇士第八局的佈局投手，在最近的20.1局只有1.77自責分率。米蘭肯也是勇士隊制服組一步好棋，沒去找牌子響亮的金布洛爾，反而向巨人挖來相對不起眼的米蘭肯，結果他在勇士這兩個月中，11次救援機會全部成功。

反觀紅雀的牛棚，一直是他們今年的強項，年度自責分率在國聯僅次於道奇隊，在火球男希克斯六月底去動湯米強手術後，前王牌投手馬丁尼茲接手了終結者一職，在23次救援機會中成功了22次，是同時期大聯盟第一。除了他以外，紅雀牛棚還有五人出賽40次以上，ERA+在100以上，是個整齊的關門部隊。不過隱憂是九月份他們的牛棚開始下滑，自責分率高達4.90，是十支進入季後賽球隊中最高的，最重要的左投米勒不復2016年印地安人隊時的神勇，九月份高達8.10的自責分率，令人擔心。

紅雀投手馬丁尼茲(左)從先發轉救援，勇士投手米蘭肯(右)則是從海盜轉隊，結果兩人都「轉」運成功！ 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

打線

勇士隊的前四棒組合堪稱國聯數一數二，在今年有35.7%首局得分率，排名第二。開路先鋒阿庫尼亞差點成為史上第五位40-40俱樂部成員，不過他卻是第三人能在過22歲生日前就達到單季40轟的年輕好手，讓勇士隊今年第一棒的得分高達大聯盟第一，勇士隊在球季最後幾場比賽讓他休養受傷的臀部，他的狀況絕對牽一髮動全身。他的好友奧比斯今年在各項攻擊數字幾乎都創生涯新高，在國聯二壘手中的打擊率和攻擊指數都排第二，二壘安打數則排第一。唐納森則是勇士隊今年最大驚奇，一年2300萬美金的短約堪稱雙贏，為勇士帶來去年欠缺的老將專業態度。但不確定因素卻在第四棒弗里曼身上，更精確的說，在他右手的手肘上。今年弗里曼的績效是生涯最好，但卻在球季最後一個月右手手肘的骨刺讓他無法使力，讓他在九月一號敲出雙響炮之後，接下來的21場比賽只有兩支二壘安打，再也沒有全壘打過，長打率只剩下2成64。少了他的貢獻，會讓勇士的四本柱當場缺一角。

而且勇士打線可能是季後賽十隊中最頭重腳輕的，前四棒人人都在baseball reference的野手WAR值排行榜前35名內，但隊上績效第五名的打者卻遠遠落在第228名。

紅雀隊的打線在下半季開始慢慢復甦，得分能力從上半季的第23名，到下半季進步到第10名，關鍵人物是季外最重要的補強高史密特，明星賽後的成績為.267/.349/.538，打點數更有60分，整個大聯盟只有瑞登和克魯茲比他高。另一個就是二壘手王寇頓，在屏除高抬腿的打擊姿勢後，他下半打擊三圍突飛猛進到.342/.409/.487。還有快速崛起的菜鳥工具人愛德曼，把原本的主將卡本特擠到板凳去，在短短的92場比賽中就貢獻了3.9的WAR值，超過了布萊恩、馬恰多、亞土維、貝爾等明星選手。面對紅雀打線，雖然不像勇士有那麼可怕的前段棒次，但卻是一刻都不能放鬆。

紅雀主砲高史密特(左)在下半季越打越火熱，勇士強打弗里曼(右)卻極速冷卻，恐怕會成為季後賽決勝的關鍵。 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

防守

兩隊防守都是水準之上，防守率分別是三十隊的第一名和第四，但是紅雀隊卻在短短兩年之內，沒在陣容大改組的情況之下，從去年大聯盟失誤最多（133）的球隊，變成今年最少（66）的球隊，而且防守進階數據也都遠超過勇士，防守守下的分數（DRS，Defensive Runs Saved）排第三，比勇士隊足足多了20分以上，而終極區域評比（UZR，Ultimate Zone Rating）也是第三，反觀勇士隊此項數據卻排倒數第十，讓勇士隊的防守成為這個系列戰的X因子。

紅雀二壘手寇頓(左)和勇士中外野手阿庫尼亞(右)都是超級美技製造機，他們的精彩守備將會是這個系列戰的一大焦點！ 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

紅雀隊雖然是賭盤中的下狗，但他們早就習慣這樣的角色，在2006年和2011年這兩次拿下世界大賽冠軍的時候，他們在季後賽每一輪都是不被看好的一邊，照樣一路過關斬將，在六年內兩度奪冠。勇士隊雖然年輕的核心已經成形，但今年也許還是無法贏得自2001年後首度的季後賽系列勝利。