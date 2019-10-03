勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰
勇士隊從六月開始取得國聯東區龍頭地位後，就沒有讓人超車過。反觀紅雀則是戰到賽季最後一天，才確定拿下國聯中區冠軍。在拉斯維加斯的賭盤中，看好勇士隊能夠在國聯分區系列戰中過關，但詭異的是，最後的奪冠率，反而是紅雀以5%領先勇士的3%，更說明了這系列戰的難以預測。
先發輪值
在明星賽之後，紅雀隊的戰績（47勝27敗）比勇士隊還好（43勝28敗），靠的就是他們突然進步的先發投手群。在交易大限之後，他們六戰輸了五場，在中區排名從第一掉到第三，眼看和季後賽漸行漸遠，卻在接下來44場比賽中贏了32場，這段期間先發輪值的2.69自責分率雄視大聯盟，領軍的當然是弗列爾提，他在下半季的自責分率是令人咋舌的0.91，全聯盟第一，還拿到九月份最佳投手獎。雖然紅雀被迫得在賽季最後一戰啟用他，但是感謝賽程安排，弗列爾提還能在五戰三勝系列戰中投第二和第五場。精神領袖韋恩萊特雖然今年自責分率高達4.19，但九月回穩，六場先發中取得五勝，自責分率只有2.95。25歲的菜鳥哈德森雖然三振率偏低（7.03K/9），但他製造滾地球的能力卻無人能及，高達56.9%，讓紅雀隊堅強的內野防守幫他拿到16勝。
勇士的九十年代王朝建立在他們的先發輪值，新一代勇士雖然沒有那麼厲害的三巨投，但新人王候選人索羅卡絕對是未來的賽揚級投手，在今年投超過150局的國聯投手中，他的對手長打率僅次於迪葛隆和葛雷，攻擊指數排第四。不過勇士隊把他排在第三戰才出賽，是因為索羅卡的客場自責分率遠優於主場（1.55對4.14），前兩戰的工作預計分別由凱科和佛提奈維奇來接，這反而成為不確定因素。凱科自六月底加入勇士後，19場先發有11次優質，但也有三次丟五分以上，球季最後吞下三連敗，16局掉了12分。佛提奈維奇今年的勝場數是四年最少，球速和K/9值也都是期間最低，雖然九月份反彈的不錯，但最後一場的調整戰，卻被大都會在四局內就打了兩轟，終止了九月的五連勝。一個球探總結兩隊的先發投手比較：「如果佛提奈維奇能打出好球，勇士就有機會。但我實在不放心勇士隊的牛棚後段。」
牛棚
回答這位球探的問題，勇士的牛棚在731前殘破不堪，整體WAR值為墊底的-0.5，比自責分率最高的國民牛棚還慘。但在交易大限前挖來的三人：馬丁、格林和米蘭肯成為定海神針，尤其是九月份這三人定位確立後，合計的自責分率僅僅1.80。格林從老虎終結者變成勇士第八局的佈局投手，在最近的20.1局只有1.77自責分率。米蘭肯也是勇士隊制服組一步好棋，沒去找牌子響亮的金布洛爾，反而向巨人挖來相對不起眼的米蘭肯，結果他在勇士這兩個月中，11次救援機會全部成功。
反觀紅雀的牛棚，一直是他們今年的強項，年度自責分率在國聯僅次於道奇隊，在火球男希克斯六月底去動湯米強手術後，前王牌投手馬丁尼茲接手了終結者一職，在23次救援機會中成功了22次，是同時期大聯盟第一。除了他以外，紅雀牛棚還有五人出賽40次以上，ERA+在100以上，是個整齊的關門部隊。不過隱憂是九月份他們的牛棚開始下滑，自責分率高達4.90，是十支進入季後賽球隊中最高的，最重要的左投米勒不復2016年印地安人隊時的神勇，九月份高達8.10的自責分率，令人擔心。
打線
勇士隊的前四棒組合堪稱國聯數一數二，在今年有35.7%首局得分率，排名第二。開路先鋒阿庫尼亞差點成為史上第五位40-40俱樂部成員，不過他卻是第三人能在過22歲生日前就達到單季40轟的年輕好手，讓勇士隊今年第一棒的得分高達大聯盟第一，勇士隊在球季最後幾場比賽讓他休養受傷的臀部，他的狀況絕對牽一髮動全身。他的好友奧比斯今年在各項攻擊數字幾乎都創生涯新高，在國聯二壘手中的打擊率和攻擊指數都排第二，二壘安打數則排第一。唐納森則是勇士隊今年最大驚奇，一年2300萬美金的短約堪稱雙贏，為勇士帶來去年欠缺的老將專業態度。但不確定因素卻在第四棒弗里曼身上，更精確的說，在他右手的手肘上。今年弗里曼的績效是生涯最好，但卻在球季最後一個月右手手肘的骨刺讓他無法使力，讓他在九月一號敲出雙響炮之後，接下來的21場比賽只有兩支二壘安打，再也沒有全壘打過，長打率只剩下2成64。少了他的貢獻，會讓勇士的四本柱當場缺一角。
而且勇士打線可能是季後賽十隊中最頭重腳輕的，前四棒人人都在baseball reference的野手WAR值排行榜前35名內，但隊上績效第五名的打者卻遠遠落在第228名。
紅雀隊的打線在下半季開始慢慢復甦，得分能力從上半季的第23名，到下半季進步到第10名，關鍵人物是季外最重要的補強高史密特，明星賽後的成績為.267/.349/.538，打點數更有60分，整個大聯盟只有瑞登和克魯茲比他高。另一個就是二壘手王寇頓，在屏除高抬腿的打擊姿勢後，他下半打擊三圍突飛猛進到.342/.409/.487。還有快速崛起的菜鳥工具人愛德曼，把原本的主將卡本特擠到板凳去，在短短的92場比賽中就貢獻了3.9的WAR值，超過了布萊恩、馬恰多、亞土維、貝爾等明星選手。面對紅雀打線，雖然不像勇士有那麼可怕的前段棒次，但卻是一刻都不能放鬆。
防守
兩隊防守都是水準之上，防守率分別是三十隊的第一名和第四，但是紅雀隊卻在短短兩年之內，沒在陣容大改組的情況之下，從去年大聯盟失誤最多（133）的球隊，變成今年最少（66）的球隊，而且防守進階數據也都遠超過勇士，防守守下的分數（DRS，Defensive Runs Saved）排第三，比勇士隊足足多了20分以上，而終極區域評比（UZR，Ultimate Zone Rating）也是第三，反觀勇士隊此項數據卻排倒數第十，讓勇士隊的防守成為這個系列戰的X因子。
紅雀隊雖然是賭盤中的下狗，但他們早就習慣這樣的角色，在2006年和2011年這兩次拿下世界大賽冠軍的時候，他們在季後賽每一輪都是不被看好的一邊，照樣一路過關斬將，在六年內兩度奪冠。勇士隊雖然年輕的核心已經成形，但今年也許還是無法贏得自2001年後首度的季後賽系列勝利。
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