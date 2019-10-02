MLB／張育成返台 盼入選亞錦賽拿下好成績

2019-10-02 21:05 中央社 桃園機場2日電



印地安人隊台將張育成在七局下代替拉米瑞茲守備上場，在三壘、游擊防區都展現好守備。 路透 分享 facebook 2019年亞洲棒球錦標賽14日將在台中開打，效力美職克里夫蘭印地安人隊的張育成今晚搭機返台。他表示，期待跟哥哥張進德一起入選打國際賽，盼能幫助中華隊拿到好成績。

張育成今晚在太太的陪同下搭機返台，不少球迷特地到機場迎接他，為了感謝粉絲，對於球迷的簽名要求他來者不拒，最後更與大家一起拍攝大合照，親民的作風讓球迷開心不已。

張育成表示，自己覺得今年在大聯盟的守備方面表現良好，以前在小聯盟中對自己的守備比較沒信心，結果在上了大聯盟後守備反而比較突出，對於在大聯盟的比賽中守備零失誤的表現，自己很滿意。

不過張育成也指出，在打擊方面反而因為太緊張而放不開來，因為希望幫球隊拿到好成績打進季後賽，反而給自己太大的壓力。

放眼明年球季，張育成說，自己在心態方面還需要加強，球技其實相差無幾，只有心態上不同，希望可以跟球隊老將學習，在球場上比較輕鬆的放開來打，這是自己要好好學習的部分。

亞錦賽中華隊明天將公布國手名單，張育成表示，很期待跟同樣是球員的哥哥張進德一起入選，因為很久沒跟哥哥一起打國際賽，國小曾打過一次，之後就沒有在國家隊一起打球，如果這次能在亞錦賽並肩作戰，相信會是開心的事，也期待自己可以幫助中華隊拿到好成績。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中開打，中華培訓隊9月16日起開始集訓，中華民國棒球協會日前召開選訓會議討論球員名單，並整理出35人名單供教練團追蹤參考，正選名單預計明天公布。