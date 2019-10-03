轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019年大聯盟例行賽正式畫下句點，對無晉級季後賽的馬林魚隊陳偉殷而言，明年極可能是他在邁阿密的最後一季。今年可說是陳偉殷在美職最低落的一年，從季初被拔除先發，到季末狀況起伏不定、登板機會持續減少，年紀漸長的他開始調適心態與體能，認為這是職業球員的必經之路。

陳偉殷本季遇上美職生涯最大的低潮期，不但失去先發工作，在牛棚的表現也非常不理想，全季戰績0勝1敗3中繼、防禦率6.59、被打擊率.311。 美聯社 分享 facebook

彌補直球劣勢 搭配變化球奏效

陳偉殷一直都以控球見長，雖然前幾季的直球均速都在91至92 mph之間遊走，但靠著精準的command（將球控制在邊角的能力），直球成為他拿手的武器球，往往能將被打擊率控制在0.250上下。不過，他今年控球不佳，壓不下來的球路加上僅91.4 mph的均速，只要一失投就容易被扛出長打，整季直球被打擊率、被長打率高達0.315及0.591，BB%也是不理想的9%。

為了補足退化的直球球威，陳偉殷試著練習其他變化球種，期待能靠速差及不同進壘角度混淆打者。由於季初滑球失去準心，他開始將卡特球放入配球名單，起初收到不錯的效果——5月BB%為完美的0，被打擊率0.250及K% 20%的表現都比直球亮眼，單月使用率40.0%還超越了直球，成為新一代寵兒。

可惜的是，他的卡特球宰制力僅維持一個月。雖然他總能將卡特球投在好球帶內，但因進壘點易被掌握，頻頻被敲出安打，6、7月被打擊率高達0.429及0.400，讓他改變投球策略，增加曲球使用量。

今年球季以前，陳偉殷每季曲球使用率均不超過13.0%，但他今年後半球季提高曲球用量後一鳴驚人，靠著17 mph的速差與墜落幅度大的軌跡，7、8月的曲球被打擊率僅有0.158，本季BB% 1.9%、K% 30.2%及揮空率30.0%也在水準之上，是他今年的三大球種（直球、卡特球、曲球）中，壓制力最顯著的。

與球隊用兵方針相左 本季投球局數創新低

陳偉殷只要還在馬林魚陣中，恐怕都不會再有先發機會，努力適應後援任務，是不得不努力的方向。 美聯社 分享 facebook

近幾季以來，馬林魚戰績一直都無法看到分區佼佼者勇士、國民隊的車尾燈，遂將心力投注在潛力新秀上，冀望靠著磨練新血、透過交易取得可造之材，展望未來一搏季後賽的可能。

想當然爾，年紀已過34歲的陳偉殷當然不在戰力規畫內，今年狀況走鐘雪上加霜，讓他被迫離開熟悉的先發位置，改從牛棚出發。這是他自2012年加盟美職以來，首度在整季擔任後援，也連帶影響到他的發揮空間。

起初轉戰後援時，由於陣中還有終結者羅莫（Sergio Romo）坐鎮，陳偉殷只能擔任「敗戰處理投手」，4至7月的投球局數都落在10局左右，比一般牛棚投手少了一些。雖然在7月底馬林魚送走羅莫及其他兩名投手李察茲（Trevor Richards）、安德森（Nick Anderson）後，陳偉殷有補上三人離開的空缺，獲得18局的表現機會，但9月開始擴編40人名單之際，他的單月出賽數又掉到4場、6.2局。整季下來，陳偉殷僅投了68.1局，是他在美職待滿整季但出賽數最低的一年。

明年合約將到期 陳偉殷需盡快投出身價

馬林魚總裁基特(中)意外地對總教練馬丁利本季的表現感到滿意，並與他延長合約，而讓人慶幸的是馬丁利似乎對陳偉殷仍有信心。 美聯社 分享 facebook

低迷的表現與屈指可數的出賽數，連帶影響到陳偉殷的身價。尤其明年球季結束後，陳偉殷與馬林魚的合約就會到期，而該合約的附帶條件選擇權幾乎不可能實現（2020年投滿180局，或2019與2020年總投球局數超過360局，2021年的合約就會自動執行），代表陳偉殷要在明年展現出不同以往的身手，才能續留大聯盟。

由於馬林魚往後幾季還是會以培育新秀為主，為了出清老將、換來新鮮臂膀，球團會盡力增加陳偉殷的賣相，透過以賽代訓、調整其重回先發輪值，將其價值極大化；對他而言，如果順利把握明年的機會，或許也將成為拿到一紙新合約的一大利多。