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MLB／8局下灌3分逆轉 國民外卡戰淘汰釀酒人

2019-10-02 11:26聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

國民隊索托擊出致勝安打。 路透
國民隊索托擊出致勝安打。 路透
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2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

國聯外卡割喉戰，國民在主場頂住前七局落後的壓力，八局下在兩人出局後灌進三分逆轉，以4：3力退釀酒人，晉級國聯分區系列賽，接下來將挑戰國聯龍頭道奇。

釀酒人有個夢幻開局，一局上首名打者葛里遜（Trent Grisham）選到保送，下一棒葛蘭多（Yasmani Grandal）立刻開轟，首局就從薛則（Max Scherzer）手中討到兩分。

儘管主砲葉力奇（Christian Yelich）掛病號，釀酒人仍展現足夠的長程砲火，二局上換譚姆斯（Eric Thames）開轟，用陽春全壘打擴大領先。

國民全隊為贏球興奮。 路透
國民全隊為贏球興奮。 路透
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身為國聯塞揚獎熱門人選，薛則有失王牌名號，僅投五局失三分退場，被敲四支安打，有三個保送、六次三振，退場時還是敗投候選人。

落後的國民精銳盡出，派上另一位先發強投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）接替薛則，大聯盟生涯例行賽連同季後賽首度以後援上場，把關三局無失分，送出四次三振，在隊友演出八局下逆轉秀後，讓他驚喜收獲勝投。

國民在逆轉前只靠著透納（Trea Turner）在三局開轟搶下一分，沒想到釀酒人在八局下讓王牌牛棚投手海德（Josh Hader）登板，卻成了轉捩點，國民先以兩個保送和一支安打製造滿壘，20歲小將索托（Juan Soto）在兩人出局時補上右外野一壘安打，加上右外野手葛里遜沒能接住球，一路漏到後面，讓這一棒直接清壘，雖然索托在跑過二壘時被觸殺出局，但國民已經灌進翻盤的三分。

國民在九局上交由哈森（Daniel Hudson）關門，只被敲出一支安打無失分，順利守住一分的勝利；反觀釀酒人只差四個出局數就能晉級，卻是目送國民闖進下一輪，苦嘗被淘汰的命運。

國民全隊合影。 歐新社
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國民釀酒人
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