MLB／天使再開除2位教練 否認為鬼才教頭闢職缺

2019-10-02 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使昨天炒掉總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus），今天繼續對教練團開鍘，連同板凳教練保羅（Josh Paul）、投手教練懷特（Doug White）一起丟包，三人全是在這一、兩年才剛上任，結束短暫的任教時光。

天使今年戰績72勝90敗，不僅連續四年低於五成勝率，還是近20年來第一次吞下90敗，即使奧斯穆斯的三年合約才走完第一年，也難逃被清算。

天使投手戰力低弱是戰績不佳的一大主因，尤其先發輪值，防禦率5.64，全聯盟僅優於受主場拖累的洛磯，讓同樣只接班一年的投手教練懷特得跟著走人。

天使總管艾普勒（Billy Eppler）出面解釋一次開除三位教練的原因，指出這是他和老闆莫瑞諾（Arte Moreno）及總裁卡皮諾（John Carpino)三人討論的結果，自己願意承擔罵名，「不是只有奧斯穆斯要為賽季負責。」

外傳天使閃電開除奧斯穆斯，原因是要迎接沒被小熊續約的鬼才教頭麥登（Joe Maddon），艾普勒澄清這說法，表示總教練去留已經討論一陣子，和是否有其它人選無關。

至於會不會延攬麥登，艾普勒回應，「我們還是要照一般聘用承續走。」表示會立刻和老闆、總裁討論下一任總教練名單。