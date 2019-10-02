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小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00梁起華

在美國職業運動裡奪冠的慣性，應該是東西兩岸大城市球隊機率與頻率高一點，中西部球隊機會少一點、難度高一點。這道理其實很簡單，東西岸球迷人口多、市場大、資金也足夠些，好吃好玩的事務也多，對球員吸引力也高些。這種情況尤其在職業棒球中最顯而易見，紐約洋基、洛杉磯道奇、波士頓紅襪等。對於像是芝加哥小熊、休士頓太空人這些中南部隊伍，想要長期在一個十年，將球隊維持在高檔表現根本是不可能的，因此能做的就是趁在兵強馬壯、人與錢都充足的那幾年一口作氣、把握良機，至少拿他一兩次冠軍，並且強盛個三五年，例如上世紀末的亞特蘭大勇士隊和幾年前的底特律老虎隊等，若做不到，那麼管理高層或是總教練就必須為這樣的失敗負責。

美國聯盟方面日前已經有類似的情況發生，那就是上一篇文章所提的紅襪隊總管唐布洛斯基(Dave Dombrowski)，而國聯球隊則是本文要談的芝加哥小熊隊，小熊隊連續兩年在9月份出狀況，因此而痛失能在季後賽大顯熊威的機會，今年更慘9月中後發生致命的九連敗，在外卡爭奪戰中敗下來，因此在日前9月29日，小熊隊宣布將不和總教練麥登(Joe Maddon)續約，結束了麥登教練在芝加哥的五年執教之旅。

小熊總管艾普斯丁煞費苦心才打造出目前的豪華陣容，一般球迷也認為小熊打不出預期的成...
小熊總管艾普斯丁煞費苦心才打造出目前的豪華陣容，一般球迷也認為小熊打不出預期的成果並不是他的問題。 美聯社
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在職業球隊的管理與執教上，管理代表著 先天，也是就是人員、天分；對等地，執教則代表著後天，場上的戰術、人員的調度。小熊隊今年開季時人員充足，投打陣容整齊，達比修有、列斯特(Jon Lester)、昆塔納(Jose Quintana)等強投，連帶大棒子布萊恩(Kris Bryant)、瑞佐(Anthony Rizzo)、貝茲(Javier Baez)、史瓦柏(Kyle Schwarber)等，帳面上看來，這是若搭配麥登教練的精準調度，小熊隊沒有打不進季後賽的理由。

開季前今日美國報(USA Today)將小熊隊排在全聯盟第11名，並且邀請了七名專家評論各隊走向，七人中有兩人看好小熊隊將以國聯中區冠軍資格進入季後賽，另外兩人則認為小熊應該至少可以外卡資格擠進，現在回看過來，那三名對小熊不看好的人才是真正的「專家」…….

29日小熊隊的記者會是由總管艾普斯丁(Theo Epstine)和麥登總教練一起召開的，共同宣布不再續聘的新聞場面算是和平分手，畢竟百年芝加哥小熊做不到的事，是麥登帶著小熊隊上下一起做到的，這個功勞要算進去。和紅襪隊的唐布洛斯基相比，人家不到一年前才拿總冠軍，現在早已被葛掉，相較起來芝加哥算是對麥登有情有義了。

小熊在爭季後賽的最後關頭投打全失常，一路狂敗連外卡邊緣都沾不上，麥登恐怕是有苦說...
小熊在爭季後賽的最後關頭投打全失常，一路狂敗連外卡邊緣都沾不上，麥登恐怕是有苦說不出，只能強顏歡笑。 美聯社
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其實小熊隊今年開球季前沒有和麥登續約，應該就可以猜出一些端倪，小熊隊管理階層對於去年季末先是在9月關鍵時刻，於領先五場勝差的情況下被密爾瓦基釀酒人隊追上，害得小熊先是要加班打第163場，敗給釀酒人被逼打外卡賽後，又在生死戰時敗給科羅拉多洛磯山隊。小熊隊高層當時就認為麥登可能有點力不從心了。

緊接著小熊隊在今年開季後又發生季初六連敗的情況，一直到開季後的兩個月，小熊隊的戰績一直都維持在高不成、低不就的檔次，下半季好不容易將戰績回穩，爬回國聯中區寶座，但9月17日起發生的九連敗，其中六場發生在小熊主場維格立球場(Wrigley Field)，這不但讓管理階層看不下去了，對球迷也需要一個交代。連敗的情況代表止血不住，第一個要負責的就是教練團。

達比修在下半季大復活，一度讓小熊球迷燃起希望，但想不到列斯特和哈默斯卻開始大暴走...
達比修在下半季大復活，一度讓小熊球迷燃起希望，但想不到列斯特和哈默斯卻開始大暴走，牛棚也出現不少問題，讓小熊欲振乏力。 美聯社
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2003年小熊隊發生最有名的球迷「巴克曼事件」(Steve Bartman incident)，當時筆者還在密西根州大攻讀研究所，其中一位同學現場觀看了那一場國聯冠軍賽第六戰與佛羅里達馬林魚的比賽，巴特曼為了和當時小熊隊左外野手阿路(Moises Alou)在觀眾席邊爭搶界外球，害得小熊隊那一場由勝轉敗，整個關鍵的球賽從那一刻起再也拉不回來。巴特曼在起身座位要離開球場時，開始有球迷要追打他，起初一開始當他向球場工作人員尋求保護時，連球場保安都生他的氣，怪他手賤，最後巴特曼是在幾名警察的保護下，被汽水罐、垃圾髒東西等砸得滿頭包情況下，狼狽逃出球場，之後他帶著恐懼與害怕的傷心遷出芝加哥，到其他地方隱姓埋名尋求新生活。這就是小熊隊球迷對於勝利和冠軍的渴望！

小熊隊不是馬林魚隊、也不是辛辛那提紅人隊，小熊隊的球迷熱情，可以在正常上班的下午場次，依舊是球票賣個滿檔看出。尤其在奪得一次難得的總冠軍後，芝加哥北城的球迷對於勝利和榮耀更為飢渴，這連續兩年打不出名堂的成績，需要有人做個交代與負責，不與麥登續約對雙方的處置都是剛好。

小熊球團順應憤怒球迷的要求，結季結束後不再跟總教練麥登續約，才能算是給球迷一個交...
小熊球團順應憤怒球迷的要求，結季結束後不再跟總教練麥登續約，才能算是給球迷一個交代。 美聯社
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可以確定的是，小熊隊在進入後麥登時期，將做清倉拍賣與重建工程，明年春季再開打時，海沃德(Jason Heyward )、布萊恩、瑞佐、 漢崔克斯(Kyle Hendricks)等當年奪冠的陣容與人員可能只待回憶罷了。

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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