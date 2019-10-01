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MLB／世界大賽組合 Yahoo作家期待洋基對道奇

2019-10-01 11:26聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

不只球迷，連yahoo專欄作家也期待洋基能重返世界大賽。 美聯社
不只球迷，連yahoo專欄作家也期待洋基能重返世界大賽。 美聯社
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大聯盟即將進入季後賽熱戰，國聯、美聯各有五支球隊要搶世界大賽門票，Yahoo Sports針對25種對戰可能性，邀請旗下八名作家投票，最期待的對戰組合毫不意外的是洋基對上道奇

Yahoo Sports認為，洋基與道奇兩支球隊都有著豐厚歷史，陣中也有不少亮眼的年輕球員，加上是美國兩大城市，會吸引目光十分正常，期待對戰前四名都有這兩隊。

道奇兵強馬壯，外界看好能連三年打進世界大賽，但會「三連亞」抱憾而歸嗎？ 美聯社
道奇兵強馬壯，外界看好能連三年打進世界大賽，但會「三連亞」抱憾而歸嗎？ 美聯社
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第二名是今年戰績第一的太空人對上道奇，兩隊在2017年演出精彩的七場大戰，今年若能重演也是一項話題，道奇這回陣容更加完整，而太空人隊則多了今年拿下20勝、326次三振的柯爾（Gerrit Cole）。

勇士隊前兩次打進世界大賽是1999年與1996年，對手都是洋基，兩隊今年若能再度相逢，勢必勾起球迷懷舊情感，也因此排名第三；第四名則是洋基對上國民，當洋基打線對上國民的先發陣容，會有什麼結果令人期待。

賭盤看法相似，目前十支有望奪冠的球隊中，賠率看好度前三名是太空人、道奇、洋基，賠率分別是1賠2、1賠2.25、1賠4.5，接下來依序是勇士、紅雀、雙城、運動家、國民、釀酒人，排名最後的光芒隊賠率是1賠28。

洋基道奇國民

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