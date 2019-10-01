MLB／國聯外卡對國民薛則 釀酒人打線不完整

2019-10-01 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



釀酒人打線少了MVP等級的葉力奇，肯恩(左)與布勞恩(右)也有傷在身，不過兩人應都會帶傷上陣。 美聯社 分享 facebook

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

大聯盟季後賽於明天開打，台灣時間上午8時由國聯外卡殊死戰率先上檔，國民隊早早決定薛則（Max Scherzer）主投，釀酒人則由剛傷癒歸隊的伍鐸夫（Brandon Woodruff ）應戰。

這是薛則生涯第七次打進季後賽，先發、後援都有經驗，不過近七場出賽球隊都落敗，薛則也正處於季後賽四連敗，讓他的戰績從4勝1敗掉到4勝5敗，今年球季11勝7敗、防禦率2.92，國民另一張王牌史特拉斯堡（Stephen Strasburg）將在牛棚待命。

國聯外卡驟死戰，釀酒人推出剛傷癒歸隊的伍鐸夫(左)挑戰國民王牌薛則(右)。 美聯社 分享 facebook

釀酒人隊去年在國聯冠軍賽打到第七戰才敗給道奇隊，明天先發的伍鐸夫本季11勝3敗、防禦率3.62，但因左腹斜肌拉傷的他，休息兩個月後，復出至今前兩場都僅投2局，但也未被敲安。

釀酒人打線少了MVP等級的葉力奇（Christian Yelich），布勞恩（Ryan Braun）與肯恩（Lorenzo Cain）也有傷在身，球隊認為布勞恩能夠在外卡戰先發，肯恩也在朝好的方向前進。

雖然對上右投，但國民隊卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）、坎崔克（Howie Kendrick）兩位右打表現穩定，仍有機會被排入先發打序，左打的帕拉（Gerardo Parra）近12打數敲出8安，手感正燙。

美聯外卡戰則在後天緊接著上演，光芒確定由摩頓（Charlie Morton）先發，運動家先發投手打算到明天練習時才公布，目前在左投米納亞（Sean Manaea）與右投費爾斯（Mike Fiers）之間猶豫。