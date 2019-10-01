MLB／留貝茲加馬丁尼茲？紅襪：有方法但很難

2019-10-01 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬丁尼茲(左)可能會跳出合約，貝茲(右)則將成為自由球員，紅襪很難同時留住兩人。 路透 分享 facebook

紅襪球星貝茲（Mookie Betts）在今年球季結束後將獲得自由球員身分，而馬丁尼茲（J.D. Martinez）則有權跳脫合約，紅襪球團要留住兩人加上薪資壓在豪華稅限制之下，近乎不可能任務，總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示：「還是有方法，只是很困難。」

甘乃迪表示：「我們有非常明確而有策略性的計畫，有些時程在世界大賽結束的合約到期日之後，所以還有一點時間可以專注在球季後的問題，這會是個挑戰，我們會正面對決，盡一切努力成為有競爭力的球隊，不僅是明年，甚至是2021、2022年。」

紅襪是今年團隊薪資最高的球隊，老闆亨利（John Henry）和主席維納（Tom Werner）日前接受媒體訪問時，主張明年將大砍預算，避免連三年都要繳交豪華稅，甘乃迪認為這只是個參考準則，「我們會持續朝著低於豪華稅門檻的方向前進。」

貝茲是紅襪自家養成的超級球星，若離開波士頓確實讓人覺得可惜。 美聯社 分享 facebook

貝茲是紅襪自家養成的超級球星，今年季前同意一年2000萬美元的年薪，避免薪資仲裁，若到市場上預估年薪可超過3000萬元，加上陣中已有普萊斯（David Price）與塞爾（Chris Sale）兩位3000萬級球員，要留住貝茲對紅襪是沈重的負擔。

甘乃迪表示：「我們當然喜歡貝茲，也跟他的家人很熟，我們希望他能成為球隊長期球星。」對於貝茲有興趣投入市場，甘乃迪認為這代表他是一位自信的球員，「他也說他很喜歡紅襪隊。」

馬丁尼茲與紅襪隊還有三年合約，但今年擁有跳脫權，世界大賽結束五天後將選擇是否執行，甘乃迪表示：「你會希望馬丁尼茲在你的中心打線，他是個世界大賽級球員，也是去年成功的關鍵人物，所以我們會看看未來發展。」

不過馬丁尼茲對於繼續跟貝茲當隊友不抱希望，馬丁尼茲表示：「我想大家都知道，紅襪隊應該負擔不起貝茲的薪水，一支球隊很難有三名球員都領3000萬美元，但他值得這個價碼，他有這個實力。」