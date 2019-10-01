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MLB／天使隊開除奧斯穆斯 麥登繼任機會高

2019-10-01 08:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

天使隊今天宣布開除總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus），當初雖簽下三年合約，不過僅執教一年就黯然下台，剛失業的前小熊教頭麥登（Joe Maddon）繼任可能性高。

天使隊今年雖然遇到傷兵困難，不過整季戰績72勝90敗，是近20年來第一次吞下90敗，前任教頭索夏（Mike Scioscia）執教的2000到2018年間，最多是輸88場。

天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）表示：「感謝奧斯穆斯的辛勤工作，這兩年擔任特助以及總教練為這個球隊付出，他帶領這支球隊度過一個最艱困的球季，這是個很困難的決定，不過經過慎重考慮後，我們決定必須前往另一個方向。」

新方向是什麼？ESPN記者帕森（Jeff Passan）表示，天使隊開除奧斯穆斯，是為了清出位置留給麥登，根據多個消息來源指出，麥登回歸天使的機會很高。

現年65歲的麥登在1993到2005年時是天使隊教練團成員，期間兩度短期代班總教練，2006年接掌光芒隊兵符，九年來戰績754勝705敗，隨後轉戰小熊隊，在2016年破解了百年魔咒，幫助小熊隊拿下世界大賽冠軍，今年球季合約到期後未獲續約。

天使隊今年原有機會爭取外卡，不過史凱格斯（Tyler Skaggs）意外逝世，加上大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton）等多位主力都成傷兵，離季後賽越來越遠。

天使小熊隊Justin Upton

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