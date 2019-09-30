MLB／小熊、海盜教頭失業 麥登可能執教天使

2019-09-30 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大聯盟秋後算帳，小熊隊宣布不再與麥登（左）續約，海盜隊則開除還有兩年合約的赫多(右)。 美聯社 分享 facebook

大聯盟打完最後一場比賽，不少教頭都丟了工作，小熊隊宣布不再與麥登（Joe Maddon）續約，海盜隊則開除還有兩年合約的赫多（Clint Hurdle），天使隊教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）飯碗岌岌可危。

小熊隊球團總裁艾普斯坦（Theo Epstein）昨晚作客紅雀隊時，在飯店房間與麥登邊喝紅酒邊討論未來方向，決定在今天向媒體宣布這項消息，小熊隊能夠朝新時代發展，麥登也能尋找新東家。

麥登的執教成績不難找到新東家，艾普斯坦也期待他未來的發展，同時這也對小熊隊有幫助，艾普斯坦表示：「我想我們到了需要改變的時間點，這是常態，如果正確的接受改變，對所有人都好。」

「是時候了。」麥登說：「這是很棒的一天，因為就像艾普斯坦說的，我以前也說過，改變是好事，改變對所有相關的人都是好事，我非常感激。」

62歲的赫多從2011年開始執教海盜隊，9年來戰績735勝720敗1和，2013到2015年連續打進季後賽，不過去年還有82勝的海盜隊，今年球季以69勝93敗作收，也讓赫多丟掉飯碗。

奧斯穆斯僅執教天使隊一年就面臨失業危機，天使隊今年戰績72勝90敗，連續五年未能打進季後賽，ESPN報導，奧斯穆斯有可能丟掉總教練工作，繼任者很可能是剛失業的麥登。