MLB／邦賈納代打對決克蕭 最終戰劇本超乎想像

2019-09-30 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



可能是身穿巨人球衣最後一役，邦賈納以代打上陣，對決的還是老對手克蕭。 美聯社 分享 facebook

道奇隊今天對巨人隊採用車輪戰為季後賽做準備，克蕭（Clayton Kershaw）在第五局上場中繼，巨人隊也順勢推出邦賈納（Madison Bumgarner ）代打，兩位強投正面對決，邦賈納敲飛球出局結尾，道奇也以9：0輕鬆獲勝，單季106勝寫下隊史新紀錄。

克蕭在五局下用滾地球、三振取得兩個出局數後，巨人隊派出邦賈納代打，季末將成為自由球員的他，可能是最後一次穿著巨人隊球衣出賽，全場球迷也站起來為他鼓掌致意。

總教練波奇（Bruce Bochy）前一天就預告會讓邦賈納上場，不過劇本比他想像得更好，「我沒預料到克蕭會登板，我也想不到更好的場景，我很想讓克勞佛（Brandon Crawford]）留著打擊，但也想為邦賈納做點事，他為球隊貢獻這麼多，現在克蕭在場上，沒有更好的劇本了，再次面對多年敵手。」

邦賈納賽前對克蕭22打數5安打，包括兩發全壘打，今天在選到滿球數後，敲出三壘方向飛球出局，賽前開玩笑可能對上邦賈納竟成真，克蕭說：「這很酷，他今天沒有投球，而是用其他方式讓球迷有機會感謝他，派他上場對曾敲過幾發全壘打的左投，這很有趣。」

邦賈納也準備好投入自由球員市場，不過不排除回歸老東家，「誰知道未來會如何？我很期待成為自由球員，我相信自己還是有可能回到這支球隊。」

即將退休的巨人老教頭波奇在主場最終戰感謝球迷。 美聯社 分享 facebook