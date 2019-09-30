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MLB／五台將本季成績單 2人大聯盟初體驗

2019-09-30 10:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大聯盟例行賽今天結束，今年共有五名台灣球員在大聯盟留下出賽紀錄，其中張育成、黃暐傑都是生涯第一次，陳偉殷面對後援新任務，王維中則從韓職重返大聯盟，林子偉今年運氣不佳，受到傷勢影響，出賽是個人新低。

陳偉殷。 路透
陳偉殷。 路透
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馬林魚隊左投陳偉殷是旅美球員中的老大哥，在大聯盟八年資歷深，生涯1064.2局、170場先發都是台將最多，但今年也有新挑戰，整年45場出賽都從牛棚出發，也讓生涯出賽數來到219場刷新台將紀錄。

從牛棚出發的適應期，陳偉殷本季防禦率6.59是生涯最差，不過68.1局送出63次三振，三振率8.3則是生涯最佳，全年未能奪勝還吞下1敗，生涯勝投卡在59勝，另外拿下三次中繼成功。

張育成(左)、黃暐傑(右)今年都是生涯第一次登上大聯盟。 美聯社、路透
張育成(左)、黃暐傑(右)今年都是生涯第一次登上大聯盟。 美聯社、路透
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25歲投手黃暐傑在4月24日從2A直升大聯盟，對運動家投2.1局，失2分、1分責失，最快球速來到152公里，雖然隨後被下放回小聯盟，但因遊騎兵傷兵頻傳，本季共三度升上大聯盟，總計5.2局，防禦率3.18，被敲8安、失5分、2責失、2次三振、5次保送。

張育成在今年6月29日成為大聯盟第16位台將，印地安人隊史第二位來自台灣的大聯盟球員，另一位是2013年的李振昌，本季打擊率以1成78作收，不過首轟、打點、得分各項數據都開張，單季獲得84次打席，是台灣野手第二多，在三壘、游擊也屢有美技守備演出。

王維中。 路透
王維中。 路透
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結束去年韓職之旅，王維中今年初加盟運動家隊回到美職，在5月26日升上大聯盟，8月30日才被放入指定轉讓，9月1日就被老東家海盜隊簽下，總計在大聯盟出賽25場都是後援，拿下3勝0敗，防禦率3.77，31局送出18次三振、14次四壞。

林子偉。 美聯社資料照
林子偉。 美聯社資料照
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紅襪隊林子偉連續三年在大聯盟出賽，今年因5月3日盜二壘時傷到左膝，休養一個多月後又在小聯盟復健賽時出現右肩肩關節夾擠，8月下旬則在3A守備時撞到腦震盪，提前關機，在大聯盟出賽13場是個人新低，20打數敲出4安，打擊率2成整。

大聯盟陳偉殷林子偉
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