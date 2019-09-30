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MLB／張育成先發選1保送 大聯盟第一年練功機會多

2019-09-30 09:07聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

旅美台將張育成在印地安人隊本季最終戰擔任先發，對國民隊三打數無安打，但有一次四壞保送，印地安人也以2：8輸給國民。

張育成今天擔任第六棒、三壘手，二局上首打席連選四顆壞球獲得保送，並靠隊友安打站上二壘，不過無緣得分，四局上敲出二壘平飛球出局，六局上內野滾地造成隊友封殺，也是最後出局數，八局上則敲出一壘飛球出局。

張育成今年在6月28日生涯首度升上大聯盟，第一年成績總結，出賽28場，73打數敲出13支安打，打擊率1成78，其中有一發全壘打、一支三壘安、一支二壘安，六打點、八得分、11次保送，剩下盜壘還沒開張。

張育成本季首次升上大聯盟只待了3天，但不影響球隊對他的評價，8月26日再度回到大聯盟，就一路待到球季結束，單季獲得84次打席，在台灣野手中僅次於2008年胡金龍的129打席，第三多的則是2018年林子偉的73打席。

結束今年球季，張育成也即將返台，他在個人臉書點出本季兩個值得紀念的時間點，分別是首次登上大聯盟，以及9月10日的生涯首轟，並寫著：「2019球季結束，2020將準備好再回來迎接各種挑戰，台灣的球迷朋友們，我們很快就見面嘍，回家第一件事，珍奶+卡拉雞腿堡。」

張育成大聯盟
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