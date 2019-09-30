MLB／紅雀拿下分區第一 大聯盟季後賽版圖定案

2019-09-30 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



2019年大聯盟季後賽版圖打到最後一場終於確定，紅雀隊以9：0擊敗小熊隊，擺脫釀酒人隊的糾纏，拿下國聯中區王座，也是2015年後再度以分區第一之姿進軍季後賽。

紅雀隊今天賽前戰績只多釀酒人一勝，如果輸球加上對方贏球，戰績持平下還要打加賽，不過弗列爾提（Jack Flaherty）的投球讓事情變得簡單，先發七局只被敲兩安打無失分，送出六次三振、一次四壞，而且只用了69球，在七局下因代打被換下，獲得全場觀眾掌聲。

紅雀打線也有高效演出，前四局就打進九分，全場敲出九支安打中，包括三發全壘打，分別是佛勒（Dexter Fowler）兩分砲、卡本特（Matt Carpenter）三分砲、高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲。

球探出身的紅雀總教練席爾特（Mike Shildt），去年季中接手，今年打進季後賽，成為近百年來第一位沒有大、小聯盟資歷的季後賽教頭，史上第三人，前兩位分別是1917年白襪隊的羅蘭（Pants Rowland）、1918年紅襪隊的巴洛（Ed Barrow）。

紅雀隊拿下分區第一後，季後賽將在國聯分區系列賽對上勇士隊，也讓釀酒人確定要與國民隊進行國聯外卡殊死戰，比賽在台灣時間10月2日開打，贏家再與道奇隊進行國聯分區系列賽。

美聯季後賽對戰則在兩天前確定，運動家與光芒先打外卡殊死戰，獲勝再與大聯盟戰績第一的太空人隊進行美聯分區系列賽，另一組對戰則是洋基隊對上雙城隊。