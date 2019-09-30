小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

一場定生死的美聯外卡賽將在台灣時間本週四上午八點開打。眾所周知，對戰組合兩隊光芒及運動家都是出了名的小市場球隊，其中又以光芒的境況最慘。自2012年起，光芒每年進場觀眾人數不是全大聯盟倒數第一，就是第二，近兩年更掉到平均每場不到一萬五千人。而且如果不是同區有洋基、紅襪這兩大超人氣球隊可供對戰，他們的觀眾數還會更悲劇。

身處如此「無情的城市」，光芒老闆曾想過將「球隊搬出去，讓人進得來」。今年六月受訪時更直言「在坦帕，我看不到未來」，大談明年先分一半主場到蒙特婁去打、逐步搬到蒙特婁的瘋狂計畫（諷刺的是，當年蒙特婁正是被前任大聯盟理事長塞里格（Bud Selig）視為另一個「無情城市」，才迫使前身是博覽會隊的國民搬出蒙特婁）。除此之外，光芒也曾想過退而求其次，將腦筋動到蓋新球場上。但計畫卻一而再再而三被市政府及市民打槍，直到現在還在尋尋覓覓下一個落腳之處。

光芒本季能拉下印地安人、紅襪等強權，以接近6成的勝率取得美聯外卡，這是相當了不起的成就，但很可惜的是主場球迷並不是很捧場。 美聯社 分享 facebook

球迷雖不捧場，光芒的球隊高層跟球員們卻始終十分爭氣。巧的是，光芒球隊高層正是深受運動家GM賓恩（Billy Beane）引領的魔球（Moneyball）熱所影響，才又開啟了新的一波「魔球2.0」風潮。在賓恩及魔球的影響下，許多非棒球界出身的有志之士紛紛投身各隊，其中一位正是現年僅43歲的光芒GM希爾曼（Matthew Silverman）。出身哈佛、畢業後進入華爾街工作的希爾曼先是幫助現任老闆買下光芒，之後又跟另一位年輕的球隊GM佛萊曼（Andrew Friedman，後被道奇所挖角）聯手將光芒改造成殺進世界大賽的一線強隊。魔球講究的數據分析到了他們手中被玩出更多變化。包括防守佈陣、開局投手等前所未聞的點子都是光芒率先大量採用，各隊才紛紛引進蔚成流行。

由於市場小資源少、球迷又不捧場，再加上身處洋基、紅襪兩大強權環伺的美聯東區，由佛萊曼跟希爾曼先後領導的光芒老早就體認到，他們必須更加絞盡腦汁榨出任何一丁點競爭優勢，才有機會跟其他球隊競爭。像是今年光芒的團隊薪資就在全大聯盟敬陪末座，只有六千三百多萬美元，反觀分居一三名的基襪都在兩億以上。根據Fangraph網站的季前模擬，基襪今年打進季後賽的機率分別高達96.8%及90.3%，光芒只有28.2%，還排在同為小資球隊的印第安人及運動家之後。球季開打後，紅襪戰績一直緊咬光芒不放並且一度在七月底超前。幸而光芒及時穩住陣腳，在交易大限前作客芬威球場的三連戰橫掃紅襪。緊接著在八九月打出全大聯盟第三的34勝17敗戰績，這才徹底粉碎紅襪的衛冕之夢，也成為過去31年來第二隻團隊薪資墊底卻能打進季後賽的球隊——而另一隻不是別人，正是光芒禮拜四的對手運動家（在去年所締造）。

運動家也是一支相當神奇的球隊，本季陣容看似比上季更差，但就像是買了保險般，再次撈到美聯外卡。 美聯社 分享 facebook

回到美聯外卡賽本身，雖說兩隊目前還未公佈先發投手人選，不過十之八九光芒會由他們今年簽下的王牌投手摩頓（Charlie Morton，16勝6敗、防禦率3.05）主投，運動家則顯然要在九月傷癒復出後表現出色的米納亞（Sean Manaea，4勝0敗，防禦率1.21）及今年再創生涯高峰的老將費爾斯（Mike Fiers，15勝4敗、防禦率3.90）中做一選擇。雖說不論先發、救援投手光芒都稍佔上風，但在進攻火力上，全隊僅有米道斯（Austin Meadows）一人全壘打在30隻以上及OPS破.900的光芒，不僅遠不如由歐森（Matt Olson，全壘打36隻，OPS .896）、查普曼（Matt Chapman，36隻/.848）、塞米恩（Marcus Semien，33隻/.893）、坎納（Mark Canha，26隻/.913）、勞瑞亞諾（Ramon Laureano，24隻/.860）組成的強大打線，而且得分排名美聯第八、OPS+ 101排第六，只能算是聯盟中的中段班。從整體戰力看來，還是運動家的勝面較大。

在一戰定生死的外戰中，摩頓是光芒先發的不二人選，他近兩戰剛幫助球隊打敗洋基和紅襪，而且本季對運動家13.1局的投球只打出6支安打失1分！ 美聯社 分享 facebook

當然，在一場定生死的外卡賽中，任何一丁點競爭優勢或變數都可能左右比賽的勝負，而這正是光芒管理團隊之所長。像是他們在八月底簽下的「指定代跑」戴維斯（Johnny Davis），就有可能被選進外卡賽名單，在比賽末段攻佔壘包時成為決定勝負的奇兵——有趣的是，史上第一個以大量採用「指定代跑」而聞名的球隊又是他們的對手運動家。

如今的大聯盟已不再只是球場上的競技，更像是華爾街所謂的商戰。每個GM都好比金融市場上的專業經理人，受到老闆鞭策，致力於用更少的資源創造出更好的績效。就連近兩年財大氣粗的紅襪一確定打不進季後賽，出身金融界的老闆亨利（John Henry）也毫不留情，立刻炒掉打造去年冠軍隊的總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）。反之，受限於資源短缺的光芒跟他們的老前輩運動家則是高層十數年如一日，因為球隊老闆甘於放手年紀輕輕的GM一展長才。到後來運動家老闆甚至大方地將球隊股份分給賓恩，這或許也是這兩隻小資球隊能夠持續力爭上游的重要原因之一。

紅襪今年投手群狀況連連，但球隊戰績並不算差，老闆亨利卻在9月初就把去年奪冠大功臣總管唐布洛斯基(右)開除，與運動家和光芒相比，顯得太不厚道。 歐新社資料照片 分享 facebook

然而與商戰不同的是，大聯盟球場上最後永遠只有一個贏家。不論這兩隊GM多麼善於運籌帷幄精打細算，到頭來敗隊跟其他未進季後賽的20隻球隊一樣是輸家，差別只在於他們晚一點嘗到敗北的苦果而已。自1998年創隊以來從未嘗過冠軍滋味的光芒，能否就在今年笑到最後？老實說，前有洋基、太空人等無比強大的對手，他們勝出的機率絲毫不容樂觀。但正如洋基老前輩貝拉（Yogi Berra）所說的：「比賽不到最後，不算結束。」且讓我們一睹這隻小資中的小資球隊將如何闖關吧！