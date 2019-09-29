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2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-09-29 19:19聯合新聞網 整理

MLB季後賽球隊全出爐，但國聯中區冠軍還有懸念。 截圖自大聯盟官網
MLB季後賽球隊全出爐，但國聯中區冠軍還有懸念。 截圖自大聯盟官網
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國聯 待決定 vs. 國民
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國民先發
比賽結果
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08:00
國民
*洛磯晉級國聯分區賽


美聯 光芒 vs. 運動家
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比賽時間
主場
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比賽結果
10/03
08:00
運動家
*洋基晉級美聯分區系列賽

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太空人

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