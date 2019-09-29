2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

外卡驟死戰 聯盟分區賽 聯盟冠軍賽 世界大賽 美聯 光芒 0 運動家 0 遊騎兵 0 洋基 0 待決定 0 待決定 0 待決定 0 待決定 0 待決定 0 太空人 0 國聯 釀酒人或紅雀 0 國民 0 釀酒人或紅雀 0 勇士 0 待決定 0 待決定 0 待決定 0 道奇 0