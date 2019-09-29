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MLB／教頭力挺柳賢振奪塞揚 和洛磯主場有關

2019-09-29 16:16聯合報 記者藍宗標╱即時報導

柳賢振成為大聯盟史上首位奪下防禦率王的亞洲投手，是否有機會獲選國聯塞揚獎成為季後...
柳賢振成為大聯盟史上首位奪下防禦率王的亞洲投手，是否有機會獲選國聯塞揚獎成為季後焦點。 路透
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道奇隊南韓投手柳賢振，今天對巨人隊之戰先發七局無失分，奪下本季第14勝，追平個人單季最多勝紀錄，防禦率也從賽前2.41降到2.32，成為大聯盟史上首位奪下防禦率王的亞洲投手，是否有機會獲選國聯塞揚獎成為季後焦點。

柳賢振再度優質先發，幫助道奇2：0擊敗巨人，單季105勝追平隊史紀錄，明天最後一場球季賽再戰巨人，有機會寫下新高；柳賢振繼2013、14年後，第三次投出單季14勝，生涯六年累積54勝。

國聯塞揚獎之爭成為柳賢振、大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）相爭的場面，柳賢振被問到心目中的塞揚獎人選，認為狄葛隆很多投球數據不錯，尤其投球局數、奪三振數特別重要，他說：「這個獎是他應的。」

不過柳賢振強調，不是要媒體把票投給狄葛隆，這只是個人建議。

狄葛隆去年奪下首座國聯塞揚獎，本季出賽32場、204局投出11勝8敗，防禦率2.43在國聯排名第二，奪三振255次更是排名榜首。

柳賢振今年出賽29場、182.2局投出14勝5敗，防禦率2.32，奪三振163次，他說：「比起防禦率王頭銜，今年更在意身體健康。」

柳賢振開季前12戰投出9勝1敗，最長也曾連續六周未勝；他表示，最大目標是先發出賽30場，投29場已很接近，防禦率王是讓人驚喜的禮物，卻非季前期待，不管能不能奪下塞揚獎，這個球季都算成功了。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）力挺成為塞揚獎得主，甚至擔心票選過程所謂「東岸偏見」會讓狄葛隆抱回大獎。

羅伯茲還舉「打者天堂」、高海拔的洛磯隊庫爾斯球場（Coors Field）為例，認為柳賢振今年出賽兩場投十局失七分，狄葛隆卻未在庫爾斯登板，這也應該做為評定標準之一。

羅伯茲強調，所有教頭都會有偏見，這是對事不對人。

柳賢振狄葛隆

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