MLB／飆出兩大三振紀錄 韋蘭德達3千K奪21勝

2019-09-29 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



韋蘭德此役狂飆12次三振，同場達成單季300K與生涯3000K兩大紀錄。 美聯社 分享 facebook

太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）本季最後一場先發任務，今天對天使隊之戰大展K功，先發六局被揮出四支安打、失三分，狂飆12次三振，達成生涯第3000千K、本季第300K，太空人終場6：3獲勝，這位36歲老將奪下本季第21勝。

大聯盟球季賽將在明天進行最後15戰，季後賽十席已經確定，太空人今天擊敗天使後，戰績106勝55敗，確定擁有季後賽所有主場優勢，總教練辛區（AJ Hinch）說：「這場比賽對韋蘭德、球隊意義重大。」

韋蘭德首局被古德溫（Brian Goodwin）轟出陽春砲，四局下再遭西門斯（Andrelton Simmons）轟出兩分砲，投完前五局0：3落後；太空人六局上反撲，亞士維（Jose Altuve）先轟兩分砲，瑞迪克（Josh Reddick） 追加三分砲，這半局攻下五分逆轉戰局。

韋蘭德在這場比賽開打前，生涯累計2994K、本季288K，四局下三振天使四棒卡洪（Kole Calhoun），成為大聯盟史上第18位投出3000K的投手，六局下再K掉卡洪，生涯15年首次完成單季300K紀錄。

韋蘭德同場達成單季300K與3000K兩大三振紀錄，球迷高舉看板祝賀。 美聯社 分享 facebook

太空人19勝投手柯爾（Gerrit Cole）本季316K在大聯盟排名第一，韋蘭德K功居次，兩人也是繼2002年響尾蛇隊強森（Randy Johnson）、席林（Curt Schilling）之後，大聯盟再度出現單隊兩名300K投手。

這是韋蘭德本季第六場至少投出12K的比賽，繼2000年強森之後，成為史上第二位同一場比賽完成生涯第3000K、單季第300K的巨投。

韋蘭德表示，達到生涯第3000K是本季設定目標（已達3006K），但沒想過單季300K，畢竟天使打者不容易被三振，能夠達到這項紀錄，心情更激動。