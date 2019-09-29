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MLB／帕拉滿貫砲 國民獲國聯外卡戰主場優勢

2019-09-29 13:03中央社 華盛頓28日綜合外電報導

國民帕拉揮出滿貫砲，助球隊擊敗印地安人，確定在外卡戰享有主場優勢。 美聯社
國民帕拉揮出滿貫砲，助球隊擊敗印地安人，確定在外卡戰享有主場優勢。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB的帕拉（Gerardo Parra）今天揮出滿貫砲，幫助華盛頓國民10：7擊敗克里夫蘭印地安人，取得國家聯盟外卡戰的主場優勢。

由於國家聯盟中區冠軍尚未確定，國民在外卡戰的對手也還有變數，但將是密爾瓦基釀酒人、聖路易紅雀兩者間的其中一隊，不過國民確定能擁有外卡戰的主場優勢。

在為期6個月的例行賽結束前，紅雀還有兩場比賽要打，目前他們領先釀酒人1場勝差，在國聯中區排名第一。

國民在今天這場比賽2局下半，靠著包括帕拉滿貫彈在內的猛烈攻勢，一口氣灌進9分，以9比0領先。

印地安人在4局上半反擊，憑藉蘭普洛（Jordan　Luplow）陽春砲和哈瑟（Eric Haase）3分打點全壘打攻勢要回4分。

齊默曼（Ryan Zimmerman）在4下為國民追加1分，但雷耶斯（Franmil Reyes）5上的兩分砲，讓印地安人以6比10把比分追近到剩下4分。

印地安人9上最後的反撲機會，靠蘭普洛擊出陽春全壘打再添1分，但之後未能再獲分數，終場國民以10比7在主場收下勝利。

大聯盟的美國聯盟、國家聯盟都有東、中、西3個分區，例行賽分區戰績第一的球隊都能進軍季後賽，3支分區冠軍依戰績排季後賽種子序。依目前的戰績來看，美聯前3種子依序是休士頓太空人、紐約洋基、明尼蘇達雙城，國聯則是洛杉磯道奇、亞特蘭大勇士、聖路易紅雀。季後賽首輪由第2種子對上第3種子，第1種子則將對上持外卡晉級的球隊。

扣除例行賽分區冠軍，美聯、國聯各自打破分區限制，將各隊依戰績大排名，排名前兩名者，將先進行一戰定生死的外卡戰，獲勝者就能進到季後賽首輪，但將對上該聯盟季後賽頭號種子。依目前的戰績來看，今年的外卡戰，美聯由第4種子奧克蘭運動家對上第5種子坦帕灣光芒，國聯由第4種子華盛頓國民出戰第5種子密爾瓦基釀酒人。

國民印地安人紅雀

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