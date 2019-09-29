MLB／亞洲第一人 柳賢振七局無失分奪防禦率王

2019-09-29 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



本季最後一次先發，道奇韓籍投手柳賢振要保住防禦率王的位置，對巨人隊之戰就不能丟超過兩分，他的表現遠遠超越這個門檻，先發七局無失分讓防禦率下降到2.32，本季確定以全大聯盟防禦率最低作收，球隊也以2：0獲勝。

柳賢振的防禦率甩開第二名狄葛隆（Jacob deGrom）的2.43，雖然大聯盟未在防禦率設立獎項，但柳賢振成為第一位拿下防禦率第一的亞洲投手，道奇近十年來第七次、第三人，克蕭（Clayton Kershaw）拿下五次，葛蘭基（Zack Greinke）一次。

柳賢振前3.1局都未讓對手敲出安打，不過接下來被連敲兩安，靠著兩顆飛球出局安全下莊，總計先發七局被敲出五支安打，送出七次三振、沒有保送。

總結本季，柳賢振拿下14勝5敗，防禦率2.32，29場先發共182.2局，送出163次三振，繳出生涯年成績，不過在被上壘率、被打擊率、K9值、WAR值等進階數據都落後給狄葛隆，要拿下塞揚獎機會不大。

不過柳賢振在打擊上也有威脅性，五局上兩出局、三壘有人時，敲出安打打回全場第一分，隊友孟西（Max Muncy）則在六局上補上陽春砲，加上前田健太、簡森（Kenley Jansen）各一局無失分，幫助道奇拿下平隊史最多的第105勝。