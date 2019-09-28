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MLB／道奇球員逗趣詹皇打扮 卻出糗搞錯日子

2019-09-28 17:19聯合新聞網 綜合報導

貝林格(右)搞笑裝扮。 擷圖自貝林格IG
貝林格(右)搞笑裝扮。 擷圖自貝林格IG
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NBA的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）熱愛墨西哥玉米卷（Taco），甚至還打算將美國蔚為風潮的「Taco Tuesday」註冊，可惜碰壁。

近日道奇的牛棚投手凱利（Joe Kelly）跟貝林格（Cody Bellinger）前往球場比賽時，就特別裝扮成玉米卷和詹姆斯，對詹皇本人開個小玩笑，不過時間點不是在周二，而是周四！？

大聯盟官方Cut4，今日分享凱利、貝林格兩人昨天前往舊金山作客時的逗趣穿著照，照片中凱利把自己打扮成墨西哥玉米卷，而貝林格則是變身湖人球星詹姆斯，兩人此舉就是呼應詹皇及美國國民為之瘋狂的「Taco Tuesday」，不過搞笑的事，比賽當天是周四。貝林格自己在轉貼該照片時也俏皮寫道：「本來的周二玉米卷日，在....周四登場。」

Instagram 查看這則貼文

Taco Tuesday.. on a thursday

cody_bellinger（@cody_bellinger）分享的貼文 於 張貼

詹皇本人看到照片，似乎不排斥玉米卷日安排在星期四，在今日媒體日受訪時還大方表示可以接受。看來詹皇對墨西哥玉米卷的熱愛程度，不僅限於星期二一天，大概巴不得每天都來一份。

墨西哥舊金山Instagram

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