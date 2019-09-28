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MLB／對水手再見安吞敗不打緊 運動家連兩年獲外卡資格

2019-09-28 16:17聯合新聞網 綜合報導

水手以再見安打氣走運動家，但運動家仍有外卡資格。 美聯社
水手以再見安打氣走運動家，但運動家仍有外卡資格。 美聯社
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季後賽外卡爭奪，幾家歡樂幾家愁，印地安人今對佔國民吞敗，確定無緣季後賽，但同為美聯的運動家雖也輸球，但卻能笑著拿走外卡名額。

運動家今日作客水手，因印地安人老早輸給國民，所以比賽開始前就已確定取得外卡資格，連續兩年闖進季後賽球員自然難掩喜悅之情。外野手坎納（Mark Canha）就說：「感覺很棒。打進季後賽漸漸成為球隊的習慣，這是好事。」

先發投手費爾斯（Mike Fiers）也說：「我們比賽的目標就是為了挺進季後，雖然沒有成為分區龍頭，但只要球隊進季後賽，就有機會能有所作為，除此之外別無所求。」

不過開心之餘運動家仍不能因此鬆懈。在開賽前，運動家戰績以1場勝差領先光芒，坐有外卡主場優勢，若此役拿下水手無疑能鞏固主場優勢，然計劃趕不上變化，比賽直到尾聲都難分難解，水手內野隆恩（ Shed Long）在9局下三壘有人情況下敲安，幫水手打回救命分，隨後克勞佛（J.P. Crawford）也不給面子，以再見安打送給運動家敗仗。

運動家雖輸球，但仍慶祝取得外卡資格。 路透
運動家雖輸球，但仍慶祝取得外卡資格。 路透
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此戰3:4吞敗，運動家戰績來到96勝64敗，與同樣取得外卡門票的光芒持平，保護主場優勢難度稍增，好在在兩隊對戰上，運動家仍以4勝3敗略居光芒上風，若最終不幸兩隊整體戰績平手，運動家還是能夠坐擁主場優勢的加持。

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