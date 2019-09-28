MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡

2019-09-28 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



國民獲勝，也讓印地安人晉級季後賽無望，圖前為打出全壘打的透納(7號)。 路透 分享 facebook 印地安人敗戰投相當失望。 歐新社 分享 facebook 國民隊透納（Trea Turner）在六局下的兩分砲不僅打下五分大局，也打碎印地安人晉級季後賽的希望，國民今天以8：2擊敗印地安人，加上光芒6：2擊敗藍鳥，吞下三連敗的印地安人確定與美聯外卡無緣。

國民隊外野手帕拉（Gerardo Parra）今天三打數三安打，差一支三壘安打就可完全打擊，全場四打點，包括二局下的先馳得點的兩分打點二壘安打，六局下被追平後打回超前分的高飛犧牲打，以及八局下的陽春砲。

印地安人輸球後，運動家隊在與水手隊之戰開打前就確定取得外卡資格，放在休息室的香檳要等到賽後再打開，慶祝運動家連續兩年已外卡打進季後賽。

而光芒贏球後，與印地安人勝差拉開到三場，兩隊各剩下兩場比賽，印地安人確定無法逆轉，光芒繼2013年後再度闖入季後賽，接下來將與運動家爭取外卡主場優勢，兩隊年度戰績若平手，由於運動家對戰佔優勢，將取得外卡戰主場。

印地安人確定無緣季後賽，加上三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天因右手痠痛未出賽，也代表剩下兩場比賽上場機會不高，台將張育成可能有更多出賽機會。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，拉米瑞茲沒有受傷，雖然球季最後幾場仍希望他都能出賽，「不過我們還是要為了球員做出正確的選擇。」