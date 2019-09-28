MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

2019-09-28 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



阿隆索擊出第52轟。 路透 分享 facebook 例行賽剩下最後三場，大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）持續追趕紀錄，今天在主場和勇士之戰，敲出個人本季第52轟，追平洋基賈吉（Aaron Judge）在2017寫下的大聯盟菜鳥紀錄，能不能刷出新猷，各界高度關注。

阿隆索此役第一個打席就開轟，一局下棒打勇士先發投手凱柯（Dallas Keuchel），將87哩卡特球轉化成陽春全壘打。

阿隆索的本季第52轟，助他問鼎國聯新人王獎項有如囊中取物，在明後天的比賽，他還有機會超車賈吉，締造大聯盟菜鳥新紀錄。

阿隆索除了全壘打產量領先大都會全隊，打點同樣獨占鰲頭，這支陽春砲讓他的本季打點推進到119分，距離前輩萊特（David Wright）和皮亞薩（Mike Piazza）的214分隊史紀錄，還差五分。

今年大聯盟全壘打王寶座，阿隆索呼之欲出，獨居領先的他握有三轟領先，第二名是紅人蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的49轟，美聯則以皇家索勒（Jorge Soler）及天使楚奧特（Mike Trout）45轟並列最多。