MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

阿隆索擊出第52轟。 路透 分享 facebook 例行賽剩下最後三場,大都會新秀阿隆索(Pete Alonso)持續追趕紀錄,今天在主場和勇士之戰,敲出個人本季第52轟,追平洋基賈吉(Aaron Judge)在2017寫下的大聯盟菜鳥紀錄,能不能刷出新猷,各界高度關注。

阿隆索此役第一個打席就開轟,一局下棒打勇士先發投手凱柯(Dallas Keuchel),將87哩卡特球轉化成陽春全壘打。

阿隆索的本季第52轟,助他問鼎國聯新人王獎項有如囊中取物,在明後天的比賽,他還有機會超車賈吉,締造大聯盟菜鳥新紀錄。

阿隆索除了全壘打產量領先大都會全隊,打點同樣獨占鰲頭,這支陽春砲讓他的本季打點推進到119分,距離前輩萊特(David Wright)和皮亞薩(Mike Piazza)的214分隊史紀錄,還差五分。

今年大聯盟全壘打王寶座,阿隆索呼之欲出,獨居領先的他握有三轟領先,第二名是紅人蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)的49轟,美聯則以皇家索勒(Jorge Soler)及天使楚奧特(Mike Trout)45轟並列最多。

The most homers EVER by a rookie:@Pete_Alonso20 & @TheJudge44 pic.twitter.com/6yyNvQdkyL