MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅

2019-09-28 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪戰績不佳還要砍預算。 美聯社 分享 facebook 紅襪今年擁有大聯盟30隊中最高團體薪資，卻難以衛冕世界大賽冠軍，連季後賽都擦不上邊，老闆亨利（John Henry）和主席維納（Tom Werner）今天接受媒體訪問時表示，來季將大砍預算，避免豪華稅門檻。

紅襪度過失望的賽季，即將到來的冬天，還得面臨被追討豪華稅，季初才對外宣稱砸錢有助奪冠的亨利，現在只能更改營運方針，開始縮衣節食，「明年我們必須要低於豪華稅門檻，可能會不到，但這是目標。」

對紅襪來說，要離開豪華稅名單有段努力的空間，今年他們團體薪資總額逼近2.4億美元，而明年加稅門檻則是2.08億美元，根據美媒「MassLive」推算，就算休賽季沒有任何交易或增購自由球員，紅襪明年薪水也還有2.18億美元底價。

今年結束後紅襪有不少球員合約到期，包含波瑟羅（Rick Porcello）、莫蘭（Mitch Moreland）等，可減少5620萬美元的支出，再加上也有人將首年獲得自由球員資格離隊，獲得一些薪資伸縮空間，但是隊上依舊有許多薪資仲裁權的主力球員需洽談，要如何大幅壓縮薪資數字，紅襪在這個冬天得大傷腦筋。

即便現下手頭不寬裕，紅襪仍然表達想要續約美聯MVP貝茲（Mookie Betts），阻止他明年賽季結束後投身自由市場，維納表示，「我和總裁幾周前跟貝茲的經紀人相談甚歡，希望彼此心中能逐漸達成共識。」