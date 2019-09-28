MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚

2019-09-28 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



薛則。 歐新社 分享 facebook 國民隊確定取得國聯外卡資格，不過關鍵的外卡驟死戰要由誰先發？陣中擁有三位強投的國民，今天決定推出三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer），史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和柯賓（Patrick Corbin）則在牛棚待命。

外卡戰將在台灣時間10月2日開打，國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「我很幸運擁有薛則，但是還有史特拉斯堡跟柯賓啊，所有的好牌到時都準備好打出來。」

史特拉斯堡昨天繳出六局失一分的好投，拿下本季第18勝，加上209局的投球局數，兩項數據都位居國聯第一，防禦率3.32表現穩定，柯賓本季剛加入國民，就繳出14勝7敗、防禦率3.05的成績，表現也足以擔當重任。

但國民隊最終決定把球交到薛則手中，薛則今年受到傷勢影響，連六年200局、連十年30場先發兩項紀錄都中斷，不過11勝7敗、防禦率2.92仍相當不俗，不過下半季薛則都在復健中度過，兩度進入傷兵名單，復出後的七場先發，防禦率4.74。

但最近兩場先發都送出雙位數三振，讓薛則重拾信心，即使這兩場共12.2局，丟掉9分，薛則表示：「我感覺很棒、很銳利，準備好投100球了，上一場對紅雀就算投到90球以後，表現還是很有力，我對要投季後賽感覺很棒。」

對於外卡戰的理想藍圖，馬丁尼茲希望薛則可以投七局以上，然後交給牛棚投手，「如果有需要讓史特拉斯堡上來投個一局，就上吧。」