MLB／水手主場最終戰 「國王」淚別球迷

「國王」赫南德茲投完本季最後一戰。 路透 分享 facebook 水手隊今年可能繼鈴木一朗後,再一次向球星道別,「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)投完本季最後一戰,對運動家繳出5.1局失3分的表現,加上打線未支援,水手以1:3落敗,赫南德茲吞下本季第八敗。

赫南德茲在2013年與水手隊簽下的七年合約,今年球季結束後到期,目前看來續約機會不大,赫南德茲雖然表明自己還沒有打算退休的意願,但可能要到自由市場上尋找新東家。

In what could be his final start in Seattle, Felix Hernandez got a hero's welcome.



