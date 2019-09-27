MLB／水手主場最終戰 「國王」淚別球迷

2019-09-27 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



「國王」赫南德茲投完本季最後一戰。 路透 分享 facebook 水手隊今年可能繼鈴木一朗後，再一次向球星道別，「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）投完本季最後一戰，對運動家繳出5.1局失3分的表現，加上打線未支援，水手以1：3落敗，赫南德茲吞下本季第八敗。

赫南德茲在2013年與水手隊簽下的七年合約，今年球季結束後到期，目前看來續約機會不大，赫南德茲雖然表明自己還沒有打算退休的意願，但可能要到自由市場上尋找新東家。

In what could be his final start in Seattle, Felix Hernandez got a hero's welcome.



(Via @Cut4)pic.twitter.com/W4QehXqM5B — Yahoo Sports MLB (@MLByahoosports) September 27, 2019

赫南德茲今天對上運動家前兩局丟掉三分，不過接下來力保不失，六局上場投完最後一人次，用球數來到106球，總教練瑟維斯（Scott Servais）走上場換人，赫南德茲與總教練、隊友一一擁抱，在球迷的掌聲中退場，受到情緒渲染忍不住掉淚，球評也說：「這是一個時代的終結。」

水手球迷也早有計劃，外野「國王席」的觀眾幾乎人手一張黃色看板，上面用寫著「謝謝」，從賽前熱身時就不斷給予赫南德茲歡呼及掌聲，看到赫南德茲送出本場第一次三振時，也立刻翻面秀出大大的「K」字，赫南德茲也不忘轉身回禮。

全場球迷力挺「國王」赫南德茲。 美聯社 分享 facebook

赫南德茲生涯15年全都效力水手隊，在這裡拿下過一座塞揚獎、兩次塞揚獎票選第二，2012年投出水手隊史第一場完全比賽，六度入選明星賽，生涯169勝、2521次三振都是水手隊史紀錄，不過本季只拿下1勝。