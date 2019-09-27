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MLB／張育成代守獻美技 印地安人輸球晉級難

2019-09-27 11:38聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

張育成。 資料照(路透)
張育成。 資料照(路透)
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印地安人投手群早早爆炸，比數大幅落後給白襪隊，台將張育成在七局下代替拉米瑞茲（Jose Ramirez）守備上場，在三壘、游擊防區都展現好守備，不過九局上打擊遭三振，球隊最終以0：8輸球，距離美聯外卡越來越遠。

張育成是在七局代守三壘，面對一出局、二壘有人局面，飛撲攔下麥肯（James McCann）敲出的的強勁滾地，站起傳往一壘刺殺，守住可能的失分，游擊手林多（Francisco Lindor）也上前擊掌致意，主播更直接稱讚「Nice Play」。

八局下林多退場休息，張育成換守游擊防區，面對一出局、一二壘有人危機，阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出的游擊方向滾地，讓張育成成功策動一次雙殺。

張育成在九局上雖然被桑提亞哥（Hector Santiago）三振，成為比賽最後一個出局數，不過桑提亞哥在該局連飆3K，張育成耗了8球是三人中最多，其中還包括一顆三壞球後偏外側的好球，然而遭到三振後，也讓張育成近七打數都無安打，打擊率掉到1成79。

白襪隊敲出11支安打，包括三發全壘打，麥肯在四局下突破僵局的三分砲，帕爾卡（Daniel Palka）則是單場雙響砲。

印地安人目前在美聯外卡以兩場勝差落後排名第二的光芒，兩隊都剩下三場比賽，印地安人想要擠進季後賽，除了要盡力贏下每一場，還要寄望對手輸球。

張育成印地安人

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