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MLB／還有一場先發 柳賢振保防禦率王不能失三分

2019-09-27 10:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

道奇韓籍投手柳賢振挑戰成為亞洲投手第一位大聯盟防禦率王，雖然目前2.41防禦率位居國聯第一，不過球隊安排他在台灣時間周日先發，本季最後一場出賽對巨人隊不能失掉超過兩分才能保住獎項。

大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）連三場繳出七局無失分的好投，防禦率一口氣從2.70下修到2.43，縮短與柳賢振的差距，第三名勇士隊的索洛卡（Mike Soroka）防禦率2.60，就算最後一場先發投出9局完封也僅2.47，無緣超車。

狄葛隆本季不會再先發，柳賢振最後一戰顯得更加重要，雖然總教練羅伯茲（Dave Roberts）將他列入季後賽先發人選，但沒打算讓他在例行賽提前關機。

如果要保住防禦率王，柳賢振的責失分不能失超過兩分，如果失三分，就算投到九局，防禦率還是會上升到高於狄葛隆的2.44，如果失兩分，則至少要投到6.1局，如果失一分，只需要3局就能鎖定防禦率王，柳賢振本季有28次出賽有22場優質先發，不過近六場有五場失三分以上。

若能拿下防禦率王，柳賢振將成為亞洲第一人，而過去亞洲投手單季最佳防禦率是1995年的野茂英雄，當時2.52防禦率排名國聯第二，輸給麥達克斯（Greg Maddux）的1.63。

柳賢振雖然在防禦率王有機會成為亞洲第一人，不過距離塞揚獎似乎漸行漸遠；狄葛隆目前僅在防禦率及勝投兩項數據落後給柳賢振，255次三振、204局都是國聯最佳，柳賢振則只有156次三振、175.2局，最後一次先發能追的數據不多。

柳賢振狄葛隆大都會

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