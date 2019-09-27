MLB／克蕭強勢收第16勝 道奇季後賽輪值未定

2019-09-27 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



克蕭奪下第16勝。 美聯社 分享 facebook 例行賽的最後一場先發，道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）對教士先發6局無失分，率領道奇以1：0擊敗教士，本季在遭遇傷勢打擊下仍繳出16勝5敗、防禦率3.05，克蕭說：「能先發20場以上，健康投到現在，感覺真的很棒。」他也說已為季後賽做好準備。

克蕭以90球完成6局先發，只被敲出2安打，送出7三振、1保送，早已取得國聯西區冠軍的道奇，仍在為了可能派上用場的世界大賽主場優勢而戰，此役在克蕭的強勢演出下，完成三連戰橫掃教士，目前戰績103勝56敗，略遜於太空人、優於洋基。

克蕭今年在春訓時就傳出肩膀傷情，也有許多認為他已走下坡的雜音，遲至4月16日才展開球季首戰，整季狀況時有起伏，儘管已經不復三屆塞揚的壓制力，但28場先發、177.1局都是他近四季以來的新高，但本季防禦率結算為3.05，也是他近11季以來首度單季防禦率超過3。

克蕭坦言，今年球季一開始就遇到傷勢攪局，球季開打前無法預期今年球季會有怎樣的表現，「但最終可以先發20場以上，健康投到現在，我覺得很棒，準備季後賽的感覺也很好。」

道奇在分區系列賽的先發投手，將由克蕭、柳賢振和布勒（Walker Buehler）出任，但三人出賽順序未定；總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我們會與這三名投手聊聊，找出對個人、對團隊最有利的安排。」