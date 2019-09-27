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MLB／麥登飯碗不保？小熊冠軍捕手：下一個未必更好

2019-09-27 08:05聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

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小熊確定無緣季後賽，總教練麥登（Joe Maddon）的位置也遭遇危機，美國媒體已在點名接棒人選，相中2016年隨小熊奪冠後退休的捕手羅斯（David Ross），他也在受訪時回應此事，他表示媒體討論到他的名字是份榮耀，但小熊現在還不該撤換總教練，「下一個不見得會更好。」

麥登率領小熊的第二季就拿下世界大賽冠軍，打破百年魔咒，球隊在他麾下連續四年打進季後賽，直到今年才畫上句點，但這已足以讓他的飯碗遭到檢討，從球季中就多次被點名，若小熊今年再無作為，麥登明年恐怕不會再帶領這支球隊。

球團總裁艾普斯坦（Theo Epstein）今天回應此事，「不論接下來會怎樣、不會怎樣，麥登都該被視為一位傳奇。」他表示，「麥登並未得到應有的讚許，看看我們2015和2016年的陣容，我們有一票22歲、23歲的年輕球員，在季後賽打出冷靜沉著的表現，如果沒有麥登創造能讓年輕球員放鬆的氛圍，那是不可能辦到的。」

麥登的大位能否保住還是未知數，已有媒體點名羅斯可望接棒，而他對此回應，聽到這些傳聞，他的心情確實開心，「老實說，這是巨大的榮耀，這代表人們認為我是帶領這支球隊的最佳人選，而這又是一支優秀的球隊。」但他也說：「我必須說，人們不懂麥登究竟為這支球隊帶來什麼，下一個未必會比他更好。」

羅斯目前作為電視球評與小熊特別顧問，這讓他有充分的時間與家人共處，是否有可能有執掌兵符的一天？羅斯表示，「傳聞滿天飛，我也確實想過這個問題，我真的準備好對一支球隊負責了嗎？」他說：「我不想只做半套，一旦要做就會全心投入，而擔任球隊總教練是很大的承諾，也勢必會讓你割捨家庭生活，所以這必須看到來的機會是否值得。」

小熊羅斯世界大賽

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