MLB／搶先洋基 雙城敲300轟寫歷史

史構普轟出雙城隊本季第300轟。 路透 分享 facebook 靠著史構普(Jonathan Schoop)在今天對老虎之戰第七局的兩分砲,雙城隊成為史上第一支達成300轟的球隊,而且還沒停止,下一局三壘手阿斯圖提歐(Willians Astudillo)接著敲出陽春砲,數字更新到301轟,也以10:4擊敗老虎。

史構普在七局對西斯涅羅(Jose Cisnero)敲出的全壘打也是本季第23轟,他在賽後受訪時表示:「功勞不在我,我一個人可沒辦法敲出300轟,都是我的隊友們,我只是幸運敲到第300轟,我很高興,但是團隊功勞,我們攜手創造歷史。」

這一勝也讓雙城隊本季來到第99勝,距離單季百勝只差一步,也是繼1965年102勝後的隊史次高,最後三場對皇家都拿下勝利就可追平。

總教練波德利(Rocco Baldelli)表示:「好多勝啊,我們讓自己站在有利的位置,也是想要達成的目標,我們接下來還是會找出最好的打線,希望能獲得一些勝利。」

雙城雖然是本季第一支敲出268轟締造大聯盟紀錄的球隊,但洋基隨後追上,兩隊在今天賽前並列299轟,史構普讓雙城隊保有第一名號,波德利說:「雖然我們已經達成不少里程碑,但球員還沒打算放鬆,今天就是這樣。」

雙城隊昨天確定拿下美聯中區王座,也讓今天不少主力有輪休機會,板凳也有機會表現,工具人阿斯圖提歐五打數四安打,菜鳥米勒(Ian Miller)9月上來後第一次先發,敲出兩安。

