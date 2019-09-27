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MLB／搶先洋基 雙城敲300轟寫歷史

2019-09-27 08:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

史構普轟出雙城隊本季第300轟。 路透
史構普轟出雙城隊本季第300轟。 路透
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靠著史構普（Jonathan Schoop）在今天對老虎之戰第七局的兩分砲，雙城隊成為史上第一支達成300轟的球隊，而且還沒停止，下一局三壘手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）接著敲出陽春砲，數字更新到301轟，也以10：4擊敗老虎。

史構普在七局對西斯涅羅（Jose Cisnero）敲出的全壘打也是本季第23轟，他在賽後受訪時表示：「功勞不在我，我一個人可沒辦法敲出300轟，都是我的隊友們，我只是幸運敲到第300轟，我很高興，但是團隊功勞，我們攜手創造歷史。」

這一勝也讓雙城隊本季來到第99勝，距離單季百勝只差一步，也是繼1965年102勝後的隊史次高，最後三場對皇家都拿下勝利就可追平。

總教練波德利（Rocco Baldelli）表示：「好多勝啊，我們讓自己站在有利的位置，也是想要達成的目標，我們接下來還是會找出最好的打線，希望能獲得一些勝利。」

雙城雖然是本季第一支敲出268轟締造大聯盟紀錄的球隊，但洋基隨後追上，兩隊在今天賽前並列299轟，史構普讓雙城隊保有第一名號，波德利說：「雖然我們已經達成不少里程碑，但球員還沒打算放鬆，今天就是這樣。」

雙城隊昨天確定拿下美聯中區王座，也讓今天不少主力有輪休機會，板凳也有機會表現，工具人阿斯圖提歐五打數四安打，菜鳥米勒（Ian Miller）9月上來後第一次先發，敲出兩安。

雙城老虎皇家

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