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MLB／阿隆索扛首棒挑戰全壘打紀錄？大都會考慮中

2019-09-27 07:01聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大都會阿隆索本季已敲出51發全壘打。美聯社
大都會阿隆索本季已敲出51發全壘打。美聯社
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大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季已敲51轟，步步逼近由洋基賈吉（Aaron Judge）保持的大聯盟新人球季52轟紀錄，總教練卡洛威（Mickey Callaway）為了幫助子弟兵挑戰新猷，有意讓他改打第一棒，爭取更多打席，但他也說這還是要看阿隆索本人的意思。

阿隆索的第51轟在昨天面對馬林魚時出爐，將全壘打榜上的領先差距擴大為2轟，也朝歷史紀錄更邁進一步；連同今天與馬林魚一戰，大都會本季還剩4場比賽，隨著昨天球隊確定無緣季後賽，看點全在阿隆索平紀錄的第52轟和破紀錄的第53轟能否出爐。

卡洛威今天賽前受訪，被問到是否考慮讓阿隆索改打第一棒挑戰開轟紀錄，他坦言：「是的，我有考慮，就在看到釀酒人比賽的最終比分後，我們有討論這件事。」釀酒人昨天贏球後，確定最後一席國聯季後賽門票，小熊與大都會同一天在季後賽卡位戰中出局。

卡洛威也強調，是否為了挑戰紀錄讓他改打開路先鋒，還會再與阿隆索討論，「有時將你放在和過去不同的位置上，你會覺得不自在，我們不希望Pete有那樣的感覺。」

阿隆索今年擔任的棒次以第二到第四棒居多，共68場扛第二棒，第三棒和第四棒則分別為55場和28場。

大都會馬林魚釀酒人

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