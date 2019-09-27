大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

大聯盟2019年例行賽賽程邁入尾聲，由於個人獎項並不採計季後賽的表現，僅以例行賽成績為評判基準，所以每年的這個時刻，總是適合來總結賽季、盤點年度個人獎項可能的獲獎人選。（本文所有數據資訊截至9月26日）

在所有個人獎項中，歷史最悠久、最受到矚目的項目，莫過於年度最有價值球員獎（Most Valuable Player, MVP）。這個從1931年起由美國棒球作家協會主辦、投票、頒發的獎項，旨在表揚每年度對隸屬球隊提供最高「價值」的球員。

美國棒球作家協會發送給投票會員的選票上，寫道投票人可以有自己對「價值」的定義，簡單來說，就是沒有單一標準或一套必須遵守的準則，去限制投票人的票選行為，只要投票人以自由心證認定某人值得獲獎，就能給票。換句話說，最有價值球員獎是非常主觀的項目，因此就算近年來進階數據和科學化分析的浪潮席捲大聯盟，大家對於球員好壞的評判依據愈來愈一致，每年MVP獎項的競爭幾乎都還是能掀起相當廣泛且熱烈的討論，而今年也不例外。

美國職棒年度MVP是由棒球作家協會成員投票選出，由特殊的加權計分方式算出得到最高分的球員，每年都有相當多的話題性。 1994 Leaf 球員卡 分享 facebook

2019年的美國聯盟和國家聯盟，分別有哪些足以角逐MVP獎項的人選？而在這些人選當中，又分別是哪兩位傑出的球員能抱走各自聯盟的年度最大個人獎項呢？

筆者首先以綜合貢獻指數WAR值作為篩選最終考量名單的依歸，因為WAR值能概觀球員的整體價值，提供「誰是本季對球隊貢獻度前幾名」的大方向。為求謹慎和周全，筆者列出兩種不同版本的WAR值排行榜，接著選出預計能獲得較多MVP選票、贏面較大的幾名球員出來評論。

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美聯方面，無論是《Baseball Reference》還是《Fangraphs》的前三名，都是楚奧特、布萊格曼和塞米恩，所以競爭的態勢相對明顯，應該就是從這三人中選出一人。

至於國聯方面，雖然狄葛隆在兩個網站的WAR值榜上皆達到第二名，但投手因為已經有賽揚獎的關係，競爭MVP的難度向來很高，加上狄葛隆本季的投球成績沒有達到像去年那般「史詩級」的程度，因此本文先不予考慮（狄葛隆仍可望拿到MVP選票，但應無法達到前三名）。這樣看來，國聯最後值得考量的人選，就是貝林傑、葉力奇、馬提以及瑞登等四人。

首先看到美聯，以下是三名主要候選人的細部數據。

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就數據看來，目前還是自9月7號就因腳掌傷勢導致剩餘賽季報銷的楚奧特贏面較大。即便楚奧特已經近三周沒上場，而且布萊格曼和塞米恩9月份都拉出精彩的尾盤，但楚奧特的WAR值、OPS+、上壘率、長打率仍為三人當中最佳。

反對楚奧特獲獎的人會說，他今年又因為受傷缺席將近30場比賽（出賽134場），出賽數較其他兩位競爭者少蠻多的，而且楚奧特所屬的天使本季又沒打進季後賽，好像楚奧特身上還是少了那麼點「把球隊扛在自己肩上」的光環。

由於天使戰績很差，楚奧特又因受傷而提前在九月初就放假，是他挑戰MVP的不利因素。 美聯社 分享 facebook

不過從歷史的角度來看，只要表現得夠好、平均數據夠水準，134場出賽、600打席已足以達標投票人願意容忍的上場次數底線。去年貝茲奪得MVP大獎，出賽不過136場，而史上以最少場次在非罷工年獲得MVP的球員，則是1980年布瑞特（George Brett），那年他只出賽117場。

至於「隸屬球隊未打進季後賽，所以球員貢獻度不足」的論調，亦早已過時，大部分的投票人都已認清，一個球員表現得好絕對能增加球隊打進季後賽的機率，但當球隊沒打進季後賽時，也不能因此完全否定表現傑出球員的貢獻。2017年史丹頓（Giancarlo Stanton）獲得國聯MVP時，他所屬的馬林魚不僅沒進季後賽，勝率甚至不及五成。再往前看，2016年天使沒打進季後賽，整季只拿到74勝，但楚奧特依然拿下生涯第二座最有價值球員獎。

事實上，楚奧特登上大聯盟後，就一直是天使隊陣中價值數一數二的球員，而且其WAR值佔全隊總WAR值的比例，更是高的嚇人。楚奧特今年的bWAR佔全隊總bWAR的32.2%，單單一人就吃掉全隊三分之一的總貢獻值，完全可以看出楚奧特對天使的重要性有多麼巨大。此外，楚奧特今年的WPA亦為全美聯最高，顯示他的存在確實為天使增加不少勝率期望值。因此，若只因為天使沒打進季後賽就否定楚奧特的超群發揮，對楚奧特一點都不公平。

然而，楚奧特原本看似穩到不行的MVP之路，來到下半季受到布萊格曼的強勢挑戰。從數據的角度切入，布萊格曼的打擊火力、關鍵時刻的發揮跟跑壘的表現，確實還比不上楚奧特，但他的守備價值在楚奧特之上，而且布萊格曼本季之於太空人的重要性，並不亞於楚奧特之於天使。

布萊格曼在內野防守的多功能性，以及他彌補太空人季中戰力折損的關鍵表現，楚奧特都難以望其項背。今年布萊格曼在主力游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）受傷時遞補游擊防區、在主砲亞土維（Jose Altuve）和史普林格（George Springer無法出賽時撐起打線，這些難以用數據量化的正面效應，皆為布萊格曼令人欽佩之處。

布萊格曼(左)不但有超強的打擊表現，在守備上也有很大的貢獻，只是較難用數據呈現出來。 美聯社 分享 facebook

至於運動家的塞米恩雖然應該無法在MVP競逐上擊敗上述兩位強敵，不過他今年在打擊成績上的進步與延續近年來在游擊區防守的穩定性，仍值得嘉許。運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）就給予塞米恩高度評價：「我認為是時候把塞米恩列入MVP的討論了。打者不一定要累積百分打點才能競爭MVP，尤其考量到塞米恩是我們的開路先鋒。塞米恩今年做的所有事情，包括穩定上壘、全壘打數增加、打點的貢獻、亮眼的防守、展現領袖特質等等，都很令人眼睛為之一亮。塞米恩今年預計可以打滿整季、全勤出賽162場。我不知道在塞米恩之外，還有沒有其他球員對球隊的重要性，像塞米恩之於我們那麼大。」

不過說了這麼多，綜合數據面、對球隊的重要性和表現全面性等因素，筆者終究還是認為楚奧特應該要拿下今年美聯MVP的獎座。

國聯方面，戰況更為膠著，而且情況跟美聯有些類似。釀酒人的葉力奇也是在9月中上旬因傷導致剩餘球季報銷，讓原先感覺愈來愈明朗化的國聯MVP競爭又陷入混沌，9月份打擊數據顯著衰退的貝林傑（9月份進攻指數僅.792）因此仍保持高度競爭力。

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大聯盟資深記者羅森索（Ken Rosenthal）在談國聯MVP競爭的專欄中，點出值得考量的因素是，葉力奇受傷的那天，道奇剛好確定拿下國聯西區冠軍，所以你可以說道奇隊接下來的比賽都是在為季後賽備戰，賽事重要性和緊張程度都沒有那麼高。從如此角度觀之，貝林傑在球隊獲得分區冠軍之後的數據參考性不大，故可以直接拿貝林傑在葉力奇受傷時的數據，跟葉力奇比較，葉力奇也就不會因為因傷缺陣剩餘賽季、出賽較少而遭到扣分。若採此觀點，那葉力奇自然勝算很高。羅森索自己亦傾向讓葉力奇獲選。

然而，按照過去類似案例的發展，葉力奇受傷後，其實貝林傑佔的贏面較大。2014年的國聯MVP競爭，跟今年有異曲同工之妙，那一年打到9月份遙遙領先MVP競爭的史丹頓，卻在9月11日慘遭嚴重的頭部觸身球襲擊，造成他剩餘賽季報銷。此發展使史丹頓把MVP的寶座讓給了後來得獎的強投柯蕭（Clayton Kershaw）。仔細看史丹頓和葉力奇的傷勢，會發現相似度甚高，兩人都是在釀酒人跟馬林魚的比賽打擊時受傷，而且兩人受傷的時間從日期來看只差一天，史丹頓是在9月11日，而葉力奇則是9月10日。當然，當年跟史丹頓競爭MVP的對手強度並不一樣，且史丹頓的整體貢獻度（bWAR為6.5）不比今年的葉力奇，不過2014年的國聯MVP競逐結果仍值得作為一個參考。

葉力奇本來可望輕鬆連莊國聯MVP，但同樣也是因受傷而結束球季，無法繼續累積怪物般的成績。 美聯社 分享 facebook

貝林傑還有一個優勢是他的防守，今年他在一壘、中外野、右外野等三個位置的守備表現都很出色，其守備分數遙遙領先其他MVP競爭者。即便貝林傑在打擊上的平均數據比不上葉力奇，WPA的數值亦不如葉力奇那麼誇張，但貝林傑在守備上壓倒性的優勢，應該能幫他拉到不少票。

國聯其他值得一提的人選，還有在響尾蛇隊大爆發的馬提，以及國民隊的低調全能球星瑞登。馬提的守備能力比他數據上顯示的更好，因為他除了中外野守得漂亮之外，還能分攤二壘的防守工作，不過他的打擊跟其他競爭者的落差太大。至於瑞登，雖然他對國民隊的重要性無庸置疑，但他無論打擊、守備、跑壘都沒有任何一項鶴立雞群，恐怕難以說服投票人將第一名選票給他。

筆者自己則是站在羅森索的陣營，認為本季再次刷出不可思議數據的葉力奇，應該獲獎。