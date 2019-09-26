MLB／葛蘭基最後先發任務 只差兩人無安打比賽

2019-09-26 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



太空人隊投手葛蘭基。 美聯社 分享 facebook 太空人隊投手葛蘭基（Zack Greinke）本季最後一場先發任務，完全主宰戰場，一路壓制水手隊打線，直到九局下一出局後，無安打比賽才破功；太空人終場3：0獲勝，本季104勝54敗仍是大聯盟最佳戰績，也改寫隊史單季最多勝紀錄。

葛蘭基投完前八局未被安打，只在六局下出現一次保送，九局下一出局後，面對水手八棒諾拉（Austin Nola），在滿球數的情況下，投出72英里曲球被打成中左外野方向安打，太空人中外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）拚命撲球還是沒用。

葛蘭基無安打比破功，再被水手九棒羅培茲（Tim Lopes）揮出安打，形成一、二壘有人後退場，由哈里斯（Will Harris）接手解決最後兩人，保住這場勝利。

諾拉此役並未先發，第八局才以替補二壘手的身分登場，九局下重要安打也終止個人連16個打數掛零的低潮。

葛蘭基投108球完成8.1局任務，被安打兩支、保送一次，飆出九次三振，最快球速92.4英里，最慢只有63.6英里，達到擾亂打者的功效，奪下加盟太空人第八勝、本季第18勝。

他表示，前幾局投得不錯，後面狀況有些下滑，對方擊球愈來愈扎實，都靠隊友守備幫忙，九局下諾拉那一球，馬里斯尼克已經盡力了。

水手日籍投手菊池雄星投六局被揮出六支安打、失兩分，雖是優質先發仍吞敗，本季戰績掉到6勝11敗；水手本季對戰太空人1勝18敗，以13連敗收尾，近兩戰在主場沒有跑者踏上三壘。