MiLB／張育成代打選到保送 發文鼓勵自己克服壓力

2019-09-26 16:11 中央社 台北26日電



張育成。 資料照(路透) 分享 facebook 美國職棒克里夫蘭印地安人今天交手芝加哥白襪的比賽，印地安人張育成9局代打選到保送擠成滿壘，不過最終球隊仍以3比8輸球；張育成也在社群媒體發文，鼓勵自己克服壓力。

印地安人隊主力三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）傷癒歸隊後，張育成近3場出賽都是替補，今天於9局上一、二壘有人時上場代打，選到保送擠成滿壘，不過下一棒林多（Francisco Lindor）遭到三振，沒辦法再攻下分數。

張育成目前在大聯盟出賽25場，66打數敲12支安打，打擊率1成82。雖然近期陷入小低潮，不過張育成今天在社群媒體上寫道，「什麼對我來說是最重要的？打擊率？轟幾支？完美守備？最重要的是我每一天都比昨天進步。享受比賽，開心比賽是一種境界，成熟的心境才能發揮出真正的自己」。

張育成也指出，今年站上大聯盟達成從小的夢想，雖然告訴自己不要壓力大，但站上夢想舞台，壓力是無可避免的，「壓力不是一種壞事，是成長的動力。不要跟別人比較，最大的敵人是自己，是心裡的小惡魔。戰勝內心惡魔，相信自己，好要再更好，努力要再努力，對得起自己」。

此戰白襪1局下就靠著賈西亞（Leury Garcia）敲出陽春全壘打，加上連續安打攻下3分。3局上印地安人的雷耶斯（Franmil Reyes）、弗利曼（Mike Freeman）敲安打得1分；不過下個半局白襪的桑傑士（YolmerSanchez）在一、二壘有人時敲安打，取得4比1領先。

4局下白襪的阿布瑞烏（Jose Abreu）再敲1打點安打，5局上印地安人包含拉米雷斯的陽春砲在內，攻下2分；不過7局下卡斯蒂約（Welington Castillo）轟3分砲，白襪再添分數，終場就以8比3擊退印地安人。

位居外卡第3名的印地安人輸球後，與美聯外卡第2名的光芒隊勝差拉開至1.5場，淘汰指數剩下3，離進軍季後賽愈來愈遠。