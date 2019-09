MiLB／張育成代打選到保送 發文鼓勵自己克服壓力

張育成。 資料照(路透) 分享 facebook 美國職棒克里夫蘭印地安人今天交手芝加哥白襪的比賽,印地安人張育成9局代打選到保送擠成滿壘,不過最終球隊仍以3比8輸球;張育成也在社群媒體發文,鼓勵自己克服壓力。

印地安人隊主力三壘手拉米雷斯(Jose Ramirez)傷癒歸隊後,張育成近3場出賽都是替補,今天於9局上一、二壘有人時上場代打,選到保送擠成滿壘,不過下一棒林多(Francisco Lindor)遭到三振,沒辦法再攻下分數。

張育成目前在大聯盟出賽25場,66打數敲12支安打,打擊率1成82。雖然近期陷入小低潮,不過張育成今天在社群媒體上寫道,「什麼對我來說是最重要的?打擊率?轟幾支?完美守備?最重要的是我每一天都比昨天進步。享受比賽,開心比賽是一種境界,成熟的心境才能發揮出真正的自己」。

張育成也指出,今年站上大聯盟達成從小的夢想,雖然告訴自己不要壓力大,但站上夢想舞台,壓力是無可避免的,「壓力不是一種壞事,是成長的動力。不要跟別人比較,最大的敵人是自己,是心裡的小惡魔。戰勝內心惡魔,相信自己,好要再更好,努力要再努力,對得起自己」。

此戰白襪1局下就靠著賈西亞(Leury Garcia)敲出陽春全壘打,加上連續安打攻下3分。3局上印地安人的雷耶斯(Franmil Reyes)、弗利曼(Mike Freeman)敲安打得1分;不過下個半局白襪的桑傑士(YolmerSanchez)在一、二壘有人時敲安打,取得4比1領先。

4局下白襪的阿布瑞烏(Jose Abreu)再敲1打點安打,5局上印地安人包含拉米雷斯的陽春砲在內,攻下2分;不過7局下卡斯蒂約(Welington Castillo)轟3分砲,白襪再添分數,終場就以8比3擊退印地安人。

位居外卡第3名的印地安人輸球後,與美聯外卡第2名的光芒隊勝差拉開至1.5場,淘汰指數剩下3,離進軍季後賽愈來愈遠。

God will often give us more than we can handle, so that we can see how much HE can handle.#BelieveInHim #BelieveInYourself pic.twitter.com/C9IN1mT4xC