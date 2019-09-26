親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
林書豪專區

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

運動筆記【關於跑步】我為何樂此不疲？關於跑步，我想說的是「人生短短幾個秋，勇敢做自己，享受跑馬的過程，朝夢想前進」
健行筆記之字路走到昏頭的富士山--吉田路線大溪輕旅行。和平老街｜新南大溪河濱公園｜中庄調整池｜韭菜花田
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

MLB／國民球迷嘲諷如影隨形 哈波終於受夠了

2019-09-26 15:45聯合報 記者藍宗標╱即時報導

哈波(中)轉戰費城人首季，受到國民球迷嘲諷。美聯社
哈波(中)轉戰費城人首季，受到國民球迷嘲諷。美聯社
分享
費城人隊明星外野手哈波（Bryce Harper）簽下13年3.3億美元合約，離開待了七年的國民隊，不但眼睜睜看著老東家重返季後賽，每次回到華府出賽，還被國民球迷噓爆，他忍了一整季終於受不了，今天對媒體大吐苦水，認為有些話已經超過界線了。

費城人昨天對國民雙重賽全敗，讓國民搶下國聯外卡，兩隊今天再度交手，費城人又以2：5輸球，本季對戰18場只有5勝13敗；哈波站在熟悉的右外野區防守，球迷照例噓聲不斷，八局下有人在看台上大吼大叫，哈波高舉右手、向後比出大拇指，進行無言抗議。

哈波效力國民時，2012、14、16、17年都幫國民打進季後賽，今年改披費城人球衣後，昔日英雄變成狗熊，只要回到華府出賽，幾乎每次上場打擊都會聽到高分貝汽水聲，這位26歲好手也習慣了。

他說：「到處聽到這些聲音，沒什麼大不了，但最後一局真的不對。」

國民主場今天湧進22091人觀戰，哈波八局下到底聽到什麼東西，他不願明講，只強調對球迷的冷嘲熱諷早有心理準備，但八局下真的太超過了。

哈波也說，現在是網路時代，球迷愛怎麼講就怎麼講，在大聯盟、NBA籃球、NFL美式足球打球的人，都必須和這些現象共存，網路已是運動的一部分。

費城人吞下五連敗，戰績79勝79敗仍是分區第四，本季首次跌到勝率五成，球季賽最後四戰必須打出3勝1敗，才能達到五成以上，明天對決國民隊17勝投手、國聯勝投並列第一的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又是苦戰。

國民哈波費城人

相關新聞

MLB／談馬林魚失敗 前總裁沒算到陳偉殷成災難

2019-09-26 07:08

MLB／奇蹟9月 釀酒人搭上國聯季後賽末班車

2019-09-26 10:30

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

MLB／葛蘭基最後先發任務 只差兩人無安打比賽

2019-09-26 16:38

MiLB／張育成代打選到保送 發文鼓勵自己克服壓力

2019-09-26 16:11

MLB／今日戰績表 釀酒人力克紅人取得季後賽資格

2019-09-26 14:20

MLB／教頭收38歲生日禮 雙城暌違9年稱霸美中

2019-09-26 11:30

MLB／單局挨3支二壘打 陳偉殷後援3局失2分

2019-09-26 10:04

MLB／養傷等季後賽開打 亞古納無緣40轟40盜

2019-09-26 08:18

MLB／三張好牌出誰投外卡戰？國民可能全出

2019-09-26 07:57

MLB／近7小時19局大戰 響尾蛇跨日氣走紅雀

2019-09-25 23:34

MLB／莫里納蹲滿19局 瓦格斯再見安救響尾蛇

2019-09-25 18:01

MLB／今日戰績表 響尾蛇19局跨夜戰苦勝紅雀

2019-09-25 16:47

MLB／和隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾K破太空人紀錄

2019-09-25 14:11

MLB／拉米瑞茲復出雙響7打點 張育成2打數掛蛋

2019-09-25 11:54

MLB／就在哈波面前 國民首奪外卡晉級季後賽

2019-09-25 11:46

MLB／大谷膝蓋手術後首現身 坦言不滿本季表現

2019-09-25 11:05

MLB／沙巴西亞首度後援登板 中斷連560場先發

2019-09-25 09:32

MLB／拉米瑞茲神速歸隊 張育成讓出三壘

2019-09-25 07:05

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00
看更多

熱門文章

MLB／談馬林魚失敗 前總裁沒算到陳偉殷成災難

2019-09-26 07:08

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

NBA／不意外KD出走 柯爾：驚訝程度只有1

2019-09-26 08:55

中職／張志豪第25轟出爐 兄弟最快28日封王

2019-09-25 22:01

中職／林益全雙轟穩居打點王 猿隊下半季確定淘汰

2019-09-25 22:41

NBA／隨口說去灰熊竟一語成讖 伊古達拉：當場笑翻

2019-09-26 13:30

NBA／厄文又將化身面具俠 臉部左側骨折列每日觀察名單

2019-09-26 07:49

NBA／快艇簽約雷納德嗨過頭 傳貝佛利當詹皇面猛炫耀

2019-09-26 09:50

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

NBA／洛齊爾轉戰黃蜂獲重用 教頭：上場時間大增

2019-09-25 16:54

NBA／訓練營20人名單即將底定 籃網未留空間給安東尼

2019-09-26 13:00

NBA／協議回歸休士頓 安德森與火箭再續前緣

2019-09-26 09:22

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

MLB／奇蹟9月 釀酒人搭上國聯季後賽末班車

2019-09-26 10:30

MLB／三張好牌出誰投外卡戰？國民可能全出

2019-09-26 07:57

亞錦賽／前次爭奧運門票失利 中華8搶3搭末班車

2019-09-26 10:04

恰是傳奇12／教練看恰恰 是球星卻不像球星

2019-09-26 10:07

NBA／遭艾倫、雷納德粉碎希望 76人教頭布朗盼重現馬刺反彈

2019-09-26 15:00

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

NBA／魔術官方推特發影片 更新佛爾茲投籃恢復進度

2019-09-26 14:00

NBA／雷納德想回家打球 暴龍總裁感同身受

2019-09-26 09:51

NBA／湯普森傷需休養2年？ 醫師駁斥同業說法

2019-09-26 12:30

中職／悍將對猿7連勝 年度勝率龍頭領先1.5場

2019-09-25 23:29

MLB／莫里納蹲滿19局 瓦格斯再見安救響尾蛇

2019-09-25 18:01

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

中職／羅力自認29日登板OK 做好對決恰恰準備

2019-09-25 17:23

南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

MLB／單局挨3支二壘打 陳偉殷後援3局失2分

2019-09-26 10:04

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

觀護盃／關鍵時刻「誤」事 夢想家苦吞二連敗

2019-09-25 21:39

NBA／自信能成為黑馬新人王 波特盼複製西蒙斯經驗

2019-09-26 14:30

中職／林益全打點超前朱育賢 挑戰張泰山4座打點王

2019-09-25 19:20

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

亞洲盃女籃／找回手感 黃鈴娟外線連發

2019-09-25 21:13

MLB／養傷等季後賽開打 亞古納無緣40轟40盜

2019-09-26 08:18

亞洲盃女籃／下半場當機 中華隊遭日本逆轉

2019-09-25 19:41

MLB／今日戰績表 釀酒人力克紅人取得季後賽資格

2019-09-26 14:20

MLB／教頭收38歲生日禮 雙城暌違9年稱霸美中

2019-09-26 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top