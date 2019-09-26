MLB／國民球迷嘲諷如影隨形 哈波終於受夠了

2019-09-26 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



哈波(中)轉戰費城人首季，受到國民球迷嘲諷。美聯社 分享 facebook 費城人隊明星外野手哈波（Bryce Harper）簽下13年3.3億美元合約，離開待了七年的國民隊，不但眼睜睜看著老東家重返季後賽，每次回到華府出賽，還被國民球迷噓爆，他忍了一整季終於受不了，今天對媒體大吐苦水，認為有些話已經超過界線了。

費城人昨天對國民雙重賽全敗，讓國民搶下國聯外卡，兩隊今天再度交手，費城人又以2：5輸球，本季對戰18場只有5勝13敗；哈波站在熟悉的右外野區防守，球迷照例噓聲不斷，八局下有人在看台上大吼大叫，哈波高舉右手、向後比出大拇指，進行無言抗議。

哈波效力國民時，2012、14、16、17年都幫國民打進季後賽，今年改披費城人球衣後，昔日英雄變成狗熊，只要回到華府出賽，幾乎每次上場打擊都會聽到高分貝汽水聲，這位26歲好手也習慣了。

他說：「到處聽到這些聲音，沒什麼大不了，但最後一局真的不對。」

國民主場今天湧進22091人觀戰，哈波八局下到底聽到什麼東西，他不願明講，只強調對球迷的冷嘲熱諷早有心理準備，但八局下真的太超過了。

哈波也說，現在是網路時代，球迷愛怎麼講就怎麼講，在大聯盟、NBA籃球、NFL美式足球打球的人，都必須和這些現象共存，網路已是運動的一部分。

費城人吞下五連敗，戰績79勝79敗仍是分區第四，本季首次跌到勝率五成，球季賽最後四戰必須打出3勝1敗，才能達到五成以上，明天對決國民隊17勝投手、國聯勝投並列第一的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又是苦戰。