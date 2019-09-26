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MLB／教頭收38歲生日禮 雙城暌違9年稱霸美中

2019-09-26 11:30聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

雙城教頭波德利(中光頭)接受全隊慶生禮。 擷圖自雙城官方推特
雙城教頭波德利(中光頭)接受全隊慶生禮。 擷圖自雙城官方推特
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菜鳥教頭波德利（Rocco Baldelli）執掌雙城兵符的第一季，在今天收到最棒的38歲生日禮物，雙城以5：1擊敗老虎，加上隨後印地安人輸球，雙城確定登頂美聯中區冠軍，暌違九年再次稱霸分區。

雙城賽前的分區封王魔術數字M2，今天先在出戰老虎時上演逆轉勝，0：1的落後直到第七局才翻轉，阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出逆轉戰局的兩分砲，第八局再由克魯茲（Nelson Cruz）的安打和羅沙里歐（Eddie Rosario）的兩分砲添保險分。

雙城贏球後，還須等待另一地印地安人與白襪的戰果，球員們在休息室裡用餐、打牌；波德利出席賽後記者會，臉上留有沒清乾淨的綠色與白色糖霜，原來球員才剛在休息室為他慶祝38歲生日，當然少不了遭蛋糕砸臉。

波德利笑說自己被偷襲了，但他相信兇手是助理打擊教練赫南德茲（Rudy Hernandez），他期望生日這天還有更大的喜事上門，「我希望可以發生（分區封王），我們無法預知結果，但我想我們現在處於很有利的位置上，我們會靜待結果。」

印地安人一路落後，第七局白襪卡斯提歐（Welington Castillo）敲出三分砲後，幾乎大勢底定，白襪終場8：3擊敗印地安人，確定雙城收下美中王座。

雙城前一次取得分區冠軍為2010年，該年在分區系列賽遭洋基橫掃，接下來長年積弱不振，2011到2016年間共四度排名美聯中區墊底，去年球隊勝率也不到五成，今年卻一躍成為分區盟主。

波德利身為大聯盟最年輕的總教練，陣中老將克魯茲甚至還年長他一歲，卻能在帶兵第一季就率領球隊登上分區冠軍，雙城總管拉文（Thad Levine）稱讚：「他的溝通技巧出色，懂得帶兵帶心。」

雙城印地安人白襪

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