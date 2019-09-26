MLB／奇蹟9月 釀酒人收國聯最後一張季後賽門票

2019-09-26 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



時序進入9月時，釀酒人在國聯中區落後紅雀6.5場，就連與外卡第二的小熊之間也還有5場差距，恐怕沒有太多人想像得到，他們今天能在以9：2擊敗紅人後，慶祝連兩年進入季後賽。

國聯最後一張季後賽門票在今天底定，釀酒人贏球後，確定至少將以外卡挺進季後賽，他們在國聯中區落後紅雀1.5場勝差，也還保有爭取連續兩年取得分區冠軍的機會。除了釀酒人與紅雀外，另外三支國聯晉級球隊，分別為東區冠軍勇士、西區冠軍道奇和外卡國民。

賽前距離季後賽只差一步，釀酒人此役一開賽就爆衝，布勞恩（Ryan Braun）以滿貫砲帶動首局6分攻勢，前三局打完已經處於8：1，早早大勢底定，坐等賽後在客場開起封王派對。

釀酒人這張季後賽門票到手，必須感謝奇蹟般的9月；9月6日時，釀酒人晉級季後賽的機率只剩3.1%，而葉力奇（Christian Yelich）隨後也在11日宣告球季報銷，但釀酒人單月打出全大聯盟最佳的19勝4敗，在葉力奇報銷後拿下13勝2敗，並未因為折損去年國聯MVP而戰績崩盤，反而逆勢上揚。

「這就是為什麼你必須日復一日做好自己的工作。」談到釀酒人的奇蹟9月，總教練康索（Craig Counsell）表示，釀酒人並沒有做什麼太了不起的事，「我們只是每天做好自己手邊的工作，按照我們的計畫，完成每一件事，然後希望會有好的結果，而我們將自己放在很有利的位置上。」