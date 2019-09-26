MLB／單局挨3支二壘打 陳偉殷後援3局失2分

2019-09-26 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 效力馬林魚的台灣左投陳偉殷，相隔兩周才再度等到出賽機會，今天對大都會之戰，在大幅落後時上場中繼3局失2分，馬林魚終場以3：10不敵大都會；大都會先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）演出7局無失分，在國聯塞揚之爭狂拉尾盤。

馬林魚先發投手杜格（Robert Dugger）只投2局失7分（責失6分）退場，陳偉殷從第三局起接手0：7戰局，單局被敲了三支二壘安打丟掉2分，讓落後再擴大為0：9，所幸接下來兩局回穩，僅在第五局再被羅沙里歐（Amed Rosario）敲出安打。

陳偉殷前一次出賽已要追溯到9月12日，接下來等了足足兩個禮拜，終於再次登板，總計此役共用39球，29球為好球，投3局被敲4安打、失2分，送出3次三振。

陳偉殷今年至今44場出賽全是後援登板，而球季只剩最後4場比賽，他很有可能寫下轉戰大聯盟八季以來，第一個整年不曾先發、也沒有勝投進帳的球季，從去年9月2日取得生涯第59勝後，「聽牌」60勝已逾一年卻胡不了牌。

狄葛隆有隊友的火力援護，輕鬆演出7局無失分好投，只被敲出2安打，送出7次三振，收下地11勝，防禦率也下探為2.43，在全大聯盟僅以些微差距落後道奇柳賢振的2.41，為自己再添衛冕國聯塞揚的本錢。