MLB／三張好牌出誰投外卡戰？國民可能全出

2019-09-26 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



薛則。 歐新社 分享 facebook 手中有三張好牌可打，國民將在國聯外卡驟死賽出哪張牌？總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）還未做出最終決定，但三屆塞揚薛則（Max Scherzer）扛下先發重責的機率較高，國民也傾向用先發投手接力吃完這場比賽。

國民擁有四位10勝級投手，且前三號先發都能在大賽獨當一面，包括薛則、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和柯賓（Patrick Corbin），外卡戰先發重任將落到誰身上，美國媒體已有許多預測。

儘管已經確保外卡一席，但國民仍需為了一戰定生死的驟死賽主場優勢而戰，薛則能否在外卡戰先發，變數將是30日、例行賽最終日與印地安人一戰，如果屆時國民還未確定收下主場優勢，薛則可能按投一休四在此戰先發，若早已底定就有多休一天、保留到外卡戰的空間。

馬丁尼茲的話中也透露，傾向由薛則扛起外卡戰先發，他說：「如果你現在看看日程就會發現，那天是薛則的日子，而他是我們的最強投手之一。」薛則本季遭遇傷勢打擊，仍有11勝7敗、防禦率2.92的優異成績。

事實上，相較於近期表現比較不穩的薛則，史特拉斯堡或許是更妥當的選項，他本季至今已收17勝，近九場先發防禦率2.50，馬丁尼茲也說：「他在國聯簡直是頭野獸，他投出驚人的一年，也是我們能進入季後賽的主因。」

外卡戰在誰家主場開打未定，國民也還不急著做出最終決定，馬丁尼茲說：「我已經和我們的四位先發投手都談過了接下來的計畫，沒有任何事是確定的，因為我們還是希望能在主場打這場比賽。」但他透露理想計畫是屆時四名先發投手都能出賽，避免將戰局交到本季防禦率5.77在30隊裡排名墊底的牛棚手裡，他表示四人都同意他的計畫，「他們願意做任何能做的。」