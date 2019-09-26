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MLB／談馬林魚失敗交易 前總裁稱沒算到陳偉殷成災難

2019-09-26 07:08聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

陳偉殷 。美聯社資料照片
陳偉殷 。美聯社資料照片
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五名出自馬林魚農場的投手，今年共為他隊貢獻58勝35敗，當年經手這些交易的前馬林魚總裁塞森（David Samson），透露交易背後故事，談到2016年送走派戴克（Chris Paddack），他稱那是當時沒有任何猶豫的交易，原因是「我們當時擁有費南德茲（Jose Fernandez）和陳偉殷，而我們並不知道陳偉殷會成為災難。」

農場養成被其他球隊收成，馬林魚今年已經見識夠多，出身馬林魚農場的洋基赫曼（Domingo German）、教士派戴克（Chris Paddack）、紅人卡斯提歐（Luis Castillo）、 德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）和海盜威廉斯（Trevor Williams），今年合計共繳58勝，諷刺的是，這個數字比馬林魚團隊勝場還多3勝。

五筆交易失去可能現在作為馬林魚輪值主力的五位投手，究竟如何發生？邁阿密先鋒報詢問塞森這些交易的背後故事，其中2016年6月以派戴克向教士換來羅尼（Fernando Rodney），塞森表示，「那是我不曾猶豫一秒的交易，有什麼理由不進行這筆交易？當時我們擁有費南德茲和陳偉殷，而我們不知道陳偉殷將是災難。」

塞森表示，「在這筆交易裡，我們放棄了一位不確定能不能養成的先發投手，收下了一位我們認為可以把門牢牢關上的終結者。」只是最終羅尼在交易後表現下滑，他該年在教士的防禦率為0.31，轉隊後為5.89。

此外，發生在2015年的以球員換教練罕見案例，馬林魚以威廉斯向海盜換來班乃迪特（Jim Benedict），擔任農場投手教練，也在近期遭受許多檢討。塞森對此指出，大力促成這筆交易的人是助理總管柏格（Mike Berger），他向老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）極力推薦，「只要擁有班尼迪克，每一位投手都會變得不可思議。」至於班乃迪特是否真的那麼神奇？塞森說：「我想不起他的任何貢獻。」

馬林魚接下來多筆失敗的投手交易，塞森的回覆多與班乃迪特有關，球團的他的建議下送走當時農場裡的年輕投手，最終看著他們在其他球隊發光；塞森也強調，會進行這些交易的主因，終歸仍是「我們想在大聯盟贏球，羅瑞亞並不在乎農場裡是否有頂級新秀。」

馬林魚陳偉殷教士

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