勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

勇士隊今年再度稱霸國聯東區，雖然已不像去年如此令人驚奇，但依舊值得激賞，畢竟他們季前並不是最被看好的球隊。能夠完成分區二連霸如此難以達成的任務，教頭史尼克(Brian Snitker)功不可沒，年度最佳教練獎也應該讓他連莊。

勇士隊去年在完全不被看好的情況下摘下國聯東區冠軍，勝率由前年的.444一口氣提升到.556，帶領這支黑馬軍團的史尼克也順利拿下年度最佳教練。回顧PECOTA預測系統今年的季前預測，國聯東區最被看好的是國民隊，預估會拿下89勝。其次是大都會和費城人隊，分別被預估拿下88勝和86勝，勇士隊則以85勝排在第四。雖然前四名的預估值差距不大，但勇士季前仍不被看好能重返季後賽。

勇士在季初團隊戰力並不被看好，但總教練史尼克(右)調兵遣將非常有辦法，硬是帶領勇士在國聯東區火藥庫中脫穎而出。 美聯社 分享 facebook

和同區勁敵比起來，勇士季前的補強較不積極，是不被看好的主因之一。較明顯的補強只有以一年2300萬美元簽下唐納森(Josh Donaldson)，當然球季結束證明這份合約相當值得，但當時這只被視為安全牌，沒人有十足把握唐納森能夠表現反彈，畢竟他已33歲，且前一年又只出賽53場。此外季中簽下凱柯(Dallas Keuchel)也算成功，但凱柯今年首次出賽已是6月下旬的事了，較不能與季前的補強混為一談。

勇士在6月7日才簽下凱柯，時機抓得剛好，最後收到8勝7敗、防禦率3.59的不錯成績。 美聯社 分享 facebook

反觀最被看好的國民隊雖然少了哈波(Bryce Harper)，但也一口氣補進強投柯賓(Patrick Corbin)、捕手高姆斯(Yan Gomes)和明星二壘手多茲爾(Brian Dozier)。大都會則以換來卡諾(Robinson Cano)和迪亞茲(Edwin Diaz)轟動一時，並簽下明星捕手拉莫斯(Wilson Ramos)。費城人隊就更不用講了，不但簽下哈波和麥卡臣(Andrew McCutchen)這兩位MVP等級的球星，同時也換來最強捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)和明星游擊手塞古拉(Jean Segura)。相較之下，勇士隊的補強確實黯淡了不少。

費城人季前補進了哈波等超級好手，但想不到最後在國聯東區戰績只優於馬林魚，讓人非常失望。 美聯社 分享 facebook

但補強對史尼克來講似乎不是問題，他只要有一批潛力新秀就夠了。年輕球員在史尼克的帶領下特別容易出頭，繼去年的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)和奧比斯(Ozzie Albies)後，今年又有同時角逐賽揚獎和新人王的索洛卡(Mike Soroka)、並列勝投王的弗瑞德(Max Fried)和強打萊利(Austin Riley)竄起，顯示史尼克對這批年輕球員的運用相當得心應手。

今年史尼克更厲害的是特別知道如何贏球，他的陣容或許不是最強的，但就是知道怎麼贏。若看以得失分差算出的畢氏勝敗數(Pythagorean W-L)，勇士隊的戰績應該只有89勝68敗，而非現在的96勝61敗，也就是說他們多贏了7場球，這在國聯僅次於釀酒人隊的8場。通常此現象最合理的解釋是球隊有支堅強的牛棚陣容，能夠守住很多低比分差的比賽。但勇士隊今年的牛棚非常薄弱，團隊WAR 0.5為全聯盟倒數第6。只能說史尼克今年的調度功力相當了得，贏球特別有效率。

勇士本季牛棚狀況並不穩定，但史尼克在換投時機以及調換終結者上相當果決，讓勇士打出超乎預期的成績。 美聯社 分享 facebook

今年國聯最佳教練的競爭非常激烈，史尼克的主要競爭者有釀酒人隊的康索(Craig Counsell)和紅雀隊的希爾特(Mike Shildt)。康索去年拿下第二高票，而今年季前釀酒人本來就被看好稱霸國聯中區，現在看來將以外卡資格再闖季後賽，表現算是比預期低一些，這對康索較為不利。希爾特會是史尼克的最大競爭者，畢竟紅雀季前沒有釀酒人隊那麼被看好，現在卻有機會在分區封王。不過紅雀隊強敵環伺的程度沒有勇士隊來得高，且史尼克又展現了超高的贏球效率，絕對夠格和他的勇士前輩考克斯(Bobby Cox)一樣蟬聯年度最佳教練。