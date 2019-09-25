MLB／莫里納蹲滿19局 瓦格斯再見安救響尾蛇

2019-09-25 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



響尾蛇隊瓦格斯。 美聯社 分享 facebook 響尾蛇隊今天在主場對紅雀之戰，雙方殺得難分難解，比賽打到半夜一點半，成了跨日大戰；響尾蛇替補二壘手瓦格斯（Ildemaro Vargas）在延長19局下揮出再見安打，結束這場沒完沒了的馬拉松大戰，以3：2氣走紅雀。

瓦格斯註定當英雄，九局下轟出陽春砲，幫助響尾蛇追成1：1平手、進入延長賽；兩隊在第13局各得一分，還是無法分出勝負，一路僵持到19局下，瓦格斯從紅雀第11任投手布理畢亞（John Brebbia）的手中揮出致勝一擊，所有人終於可以離場休息，11小時後還要再次對決。

這場比賽打了6小時53分，兩隊加起來用了24名投手，一共投出48次三振，響尾蛇全場動用30名球員更是寫下隊史新高，比賽時間、局數也締造主場新紀錄。

瓦格斯六打數四安打、攻下兩分打點，揮出再見安打後，很開心說：「實在是太興奮了。」

此役共有134個打數，紅雀先發打線有六名球員八個打數，37歲老將莫里納（Yadier Molina）真的成了「鐵捕」，蹲滿19局完全沒換手。

大聯盟季後賽十席目前產生六席，包括國聯勇士、國民、紅雀、道奇、美聯洋基、太空人，至於響尾蛇已遭淘汰。

Ildemaro Vargas tied it in the 9th. Then he ended it in the 19th. #WALKOFF pic.twitter.com/KlTycNGQJG — MLB (@MLB) September 25, 2019