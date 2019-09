MLB／莫里納蹲滿19局 瓦格斯再見安救響尾蛇

響尾蛇隊瓦格斯。 美聯社 分享 facebook 響尾蛇隊今天在主場對紅雀之戰,雙方殺得難分難解,比賽打到半夜一點半,成了跨日大戰;響尾蛇替補二壘手瓦格斯(Ildemaro Vargas)在延長19局下揮出再見安打,結束這場沒完沒了的馬拉松大戰,以3:2氣走紅雀。

瓦格斯註定當英雄,九局下轟出陽春砲,幫助響尾蛇追成1:1平手、進入延長賽;兩隊在第13局各得一分,還是無法分出勝負,一路僵持到19局下,瓦格斯從紅雀第11任投手布理畢亞(John Brebbia)的手中揮出致勝一擊,所有人終於可以離場休息,11小時後還要再次對決。

這場比賽打了6小時53分,兩隊加起來用了24名投手,一共投出48次三振,響尾蛇全場動用30名球員更是寫下隊史新高,比賽時間、局數也締造主場新紀錄。

瓦格斯六打數四安打、攻下兩分打點,揮出再見安打後,很開心說:「實在是太興奮了。」

此役共有134個打數,紅雀先發打線有六名球員八個打數,37歲老將莫里納(Yadier Molina)真的成了「鐵捕」,蹲滿19局完全沒換手。

大聯盟季後賽十席目前產生六席,包括國聯勇士、國民、紅雀、道奇、美聯洋基、太空人,至於響尾蛇已遭淘汰。

Ildemaro Vargas tied it in the 9th. Then he ended it in the 19th. #WALKOFF pic.twitter.com/KlTycNGQJG