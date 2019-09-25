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MLB／今日戰績表 釀酒人勝紅人季後賽門票M1

2019-09-25 16:01聯合新聞網 整理

釀酒人今日擊敗紅人後，晉級季後賽只剩M1。 美聯社
釀酒人今日擊敗紅人後，晉級季後賽只剩M1。 美聯社
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MLB今日戰績表

費城人1:4 國民

雙城 4:2 老虎

釀酒人 4:2 紅人

費城人 5:6 國民(雙重戰)

小熊 2:9 海盜

金鶯 11:4 藍鳥

馬林魚 4:5(11局) 大都會

洋基 1:2(12局) 光芒

印地安人 11:0 白襪

紅襪 12:10 遊騎兵

勇士 6:9 皇家

紅雀 vs. 響尾蛇(18局2平)

洛磯 8:5(16局) 巨人

運動家 2:3 天使

道奇 6:3 教士

太空人 3:0 水手

MLB明日賽程

03:40 紅雀 vs. 響尾蛇

06:40 雙城 vs. 老虎

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 費城人 vs. 國民

07:05 小熊 vs. 海盜

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 光芒(民視、FOX體育1、3台)

08:05 紅襪 vs. 遊騎兵

08:10 印地安人 vs. 白襪

08:15 勇士 vs. 皇家

09:45 洛磯 vs. 巨人

10:07 運動家 vs. 天使

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 道奇 vs. 教士

球隊戰績表

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