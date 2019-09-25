MLB／今日戰績表 釀酒人勝紅人季後賽門票M1
MLB今日戰績表
費城人1:4 國民
雙城 4:2 老虎
釀酒人 4:2 紅人
費城人 5:6 國民(雙重戰)
小熊 2:9 海盜
金鶯 11:4 藍鳥
馬林魚 4:5(11局) 大都會
洋基 1:2(12局) 光芒
印地安人 11:0 白襪
紅襪 12:10 遊騎兵
勇士 6:9 皇家
紅雀 vs. 響尾蛇(18局2平)
洛磯 8:5(16局) 巨人
運動家 2:3 天使
道奇 6:3 教士
太空人 3:0 水手
MLB明日賽程
03:40 紅雀 vs. 響尾蛇
06:40 雙城 vs. 老虎
06:40 釀酒人 vs. 紅人
07:05 費城人 vs. 國民
07:05 小熊 vs. 海盜
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:10 洋基 vs. 光芒(民視、FOX體育1、3台)
08:05 紅襪 vs. 遊騎兵
08:10 印地安人 vs. 白襪
08:15 勇士 vs. 皇家
09:45 洛磯 vs. 巨人
10:07 運動家 vs. 天使
10:10 太空人 vs. 水手
10:10 道奇 vs. 教士
留言